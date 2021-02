Boston rökitti Philadelphian ulkoilmaottelussa – Jokipoikien kasvatti Urho Vaakanainen loisti kauden ensiesiintymisessään

Vaakanainen (kuvassa) pelasi ottelussa yli 23 minuuttia ja teki uransa ensimmäisen NHL-pisteen syöttämällä toisen erän alussa tshekkitähti David Pastrnakin osuman. Jokipoikien kasvatti sai reilusti vastuuta alivoimalla ja hieman myös ylivoima-aikaa.

– "Vaakan" peli parani ottelun edetessä. Hän on hyvä jääkiekkoilija, tiedämme sen. Hän on odottanut mahdollisuuttaan. Kilpailu on aina kovaa, mutta tämä oli hänelle hyvä paikka päästä kokoonpanoon, Bostonin päävalmentaja Bruce Cassidy sanoi lehdistötilaisuudessa.

Ottelu oli Bostonin ykköskierroksen varaukselle Vaakanaiselle NHL-uran kahdeksas. Suomalainen sai paikan kokoonpanossa, sillä Bruins-puolustajat Matt Grzelcyk ja Jakub Zboril ovat loukkaantuneina.

Bostonin maalia vartioinut Tuukka Rask pääsi helpolla, sillä torjuntoja kertyi vain 16. Pastrnak iski joukkueelleen hattutempun, jo nuoren uransa kymmenennen.

Boston hallitsee NHL:n itäistä divisioonaa selvästi, sillä joukkue johtaa Washingtonia kolmella pisteellä ja Philadelphiaa viidellä.

Kanadan divisioonassa kauden pirteästi aloittanut Montreal elää nyt vaikeaa jaksoa. Sunnuntaina joukkue taipui divisioonan hännänhuipulle Ottawalle jatkoajalla 2–3. Divisioonan neljänneksi pudonnut Montreal on hävinnyt viidestä edellisestä ottelustaan neljä.

Ottawan amerikkalaisnuorukainen Brady Tkachuk väänsi jatkoajalla ratkaisun isäntäjoukkueelle.

Montrealin Joel Armia ja Jesperi Kotkaniemi pelasivat noin 15 minuuttia mieheen ja jäivät pisteittä.

Divisioonan toisessa ottelussa Winnipeg haki jatkoaikavoiton Vancouverin vieraana maalein 4–3. Patrik Laineen kanssa tammikuussa seuraa vaihtanut Pierre-Luc Dubois avasi pistetilinsä kolmannessa Winnipeg-ottelussaan. Kanadalainen ratkaisi ottelun jatkoajalla ja iski kaikkiaan tehot 2+1.