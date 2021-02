Atletico ja Chelsea kohtaavat Mestarien liigan neljännesvälierissä – samalla kohtaavat erilaiset seurakulttuurit

Kun Thomas Tuchel hyppäsi tammikuussa Chelsean peräsimeen, hän saapui seuraan, jossa päävalmentajan paikka on ollut hyvin tuulinen.

Lähes täydellinen vastakohta on ollut Atletico Madrid, jota Diego Simeone on luotsannut joulukuusta 2011 lähtien. Siitä hetkestä tähän päivään Chelsean peräsimessä on ollut kymmenen päävalmentajaa tilapäisluotsit mukaan luettuna.

Tiistaina Atletico ja Chelsea iskevät yhteen jalkapallon Mestarien liigan neljännesvälierissä. Atleticon "isännöimä" otteluparin avausosa pelataan koronatilanteen takia Bukarestissa Romaniassa.

Tiistain toisessa neljännesvälieräkamppailussa Lazio kohtaa hallitsevan mestarin Bayern Münchenin Roomassa. Keskiviikkona pelataan ottelut Atalanta–Real Madrid ja Borussia Mönchengladbach–Manchester City.

Tuchelilta kysyttiin heti ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan Chelsean valmentajana, onko hän huolissaan siitä, että sai ainoastaan 18 kuukauden sopimuksen.

– Vaikka he antaisivat minulle neljän ja puolen vuoden sopimuksen, potkut tulisivat joka tapauksessa, jos he eivät ole tyytyväisiä, saksalaisvalmentajan vastaus kuului AFP:n mukaan.

Atleticolla tappio allaan

Atletico ja Chelsea ovat 2000-luvun menestysseuroja.

Roman Abramovitshin tultua 2003 Chelsean omistajaksi lontoolaisseura on voittanut muun muassa Englannin Valioliigan viidesti ja Mestarien liigan kertaalleen.

Espanjan liiga on perinteisesti Barcelonan ja Real Madridin leikkikenttä, mutta Simeonen komennossa Atletico on juhlinut mestaruutta kertaalleen. Mestarien liigassa saldona on muun muassa kaksi finaalipaikkaa.

– Teemme asiat tavallamme, ja he tekevät omalla tavallaan, Tuchel sanoi Euroopan jalkapalloliitolle Uefalle viitaten Atleticoon.

Atleticon kausi on ollut vahva, sillä se johtaa Espanjan liigaa. Joukkue johtaa sarjaa kolmen pisteen erolla Real Madridiin, joka on pelannut ottelun enemmän. Viime aikoina Atleticon paras vire on ollut hukassa, ja joukkue hävisi viikonloppuna Levantelle.

Tuchel on luotsannut Chelseaa kaikki kilpailut mukaan lukien seitsemässä ottelussa, eikä tappioita ole tullut.

Myös Bayern München hävisi viikonloppuna, kun se taipui Eintracht Frankfurtille.