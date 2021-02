MM-joukkueen kupla alkoi lentokenttähotellista – Oberstdorfin kisojen koronarajoitukset ovat "astetta järeämmät" kuin maailmancupin kiertueilla

Suomen MM-kisajoukkueen jäsenet kiittelevät Oberstdorfin MM-kisojen koronajärjestelyjä. Kisoissa on enemmän urheilijoita ja pidempään kuin maailmancupeissa, joten vastaavasti pandemian varotoimet ovat hiihtomaajoukkueen päävalmentajan Teemu Pasasen sanoin "astetta järeämmät".

Suomalaisten koronakupla rakennettiin jo Suomessa, kun joukkue kokoontui lentokenttähotelliin Vantaalla. Jokainen testattiin illalla, komennettiin huoneisiin, ja matka jatkui Saksaan negatiivisen tuloksen varmistuttua.

Lentomatka taittui tilauslennolla Müncheniin, missä joukkue kohtasi kuusi hengityssuojaimiin sonnustautunutta poliisia, jotka varmistivat lähtömaan testauksen.

– Se oli matkalla suurin kohtaamamme väkimäärä, kun meillä oli tilauslento, oma terminaali ja oma hihna matkalaukkujen vastaanotossa, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen kertoi tiistaina turvatoimista joukkueen hotellin edustalla.

Bussikuljetus lentokentältä kisapaikkakunnalle taittui pysähdyksittä.

– Ajettiin ilman kusitaukoa, yhdistetyn hiihtäjä Ilkka Herola kuvasi taivalta.

Kukaan ei valittanut. Bussissa oli WC.

Ruoka maistuu Herolalle

Ruokailut on järjestetty joukkueen majapaikassa. Kaupoilla käynti on kielletty.

– Hotellilla on hyvät ruoat sekä lisäksi väli- ja iltapalat, joten kauppakielto ei harmita yhtään, Herola todisti.

Kaikki käyttävät ruokaa noutaessaan kertakäyttökäsineitä, mutta ne ja hengityssuojat saa ottaa pois syödessä.

Joukkueet, media ja järjestäjät käyvät koronatesteissä joka toinen päivä. Myös hotelli Sonnenbichlin henkilökunta hyväksyi järjestelyn.

– Tämä on tuttu hotelli ja sovimme henkilökunnan kanssa, että myös he pysyttelevät kisojen ajan kuplassa, Hämäläinen vahvisti.

Järjestäjät huolehtivat kuljetuksista hotellin ja kisapaikkojen välillä. Joukkueella on myös omia autoja.

– Jos autossa on kaksi henkilöä tai enemmän, kaikkien täytyy sakon uhalla käyttää maskia, Hämäläinen kertoi.

Rajoituksiin on jo totuttu

Hämäläinen korostaa Oberstdorfin halua järjestää kisat kunnialla.

– Paikkakunnan väkimäärä kasvaa kisojen aikana 15–20 prosenttia normaalista. Siitä syntyy paine järjestää tapahtuma hyvin ja turvallisesti.

Hämäläinen kehuu myös urheilijoita, valmentajia, huoltoa – urheilun koko "staffia".

– Kokonaisuus on sujunut hyvin, koska käytäntöihin on alettu tottua. Ei näistä asioista enää keskustella, vaan me teemme tämän, Hämäläinen ihasteli urheiluväen motivaatiota.

– Tämä on kunnioitettavaa, kun tietää, että kaikilla näillä on taustalla toiminnallinen kuorma (kilpailut).

Myös Herola kokee, että kaikki toimii.

– Olo on turvallinen. Ei tämä voi mennä tätä riskittömämmäksi, Herola tiivisti kokonaisuuden.

Hämäläinen muistutti vielä, etteivät koronatoimet pääty viimeiseen kisapäivään.

– Toimimme vastuullisesti. Karanteeni toteutetaan myös takaisinpäin Suomeen.