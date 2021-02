Naisten mäkiharjoitus sujui vaisusti – edustusnelikko hoksasi heti keinoja hyppyjen parantamiseksi normaalimäen karsintaan

Naishyppääjät Julia Kykkänen, Jenny Rautionaho, Susanna Forsström ja Julia Tervahartiala aloittavat suomalaisista ensimmäisinä Oberstdorfin MM-kilpailut. Nelikko hyppää keskiviikkona illalla normaalimäen (HS106) karsinnassa.

Naiset pääsivät mäkeen tiistaina, mutta päivä ei onnistunut suomalaisilta toivotusti.

– Harjoitus oli hitusen vaisu. Parantamisen varaa jäi, maajoukkuevalmentaja Ossi-Pekka Valta tiivisti kokonaisuuden.

Valmentajan mielestä vaisuuteen ei ollut mitään yhteistä syytä.

– Pidämme illalla pienen palaverin, jossa käymme yksityiskohtia, päivää ja harjoitusta läpi.

Harjoituksessa hypättiin kolme kierrosta. Kykkänen onnistui viimeisessä hypyssään kahta ensimmäistä paremmin, joten toimintaan löytyi oikea suunta.

– Sain parannettua asentoa, ja hypystä tuli parempi. Samaan suuntaan huomenna, Kykkänen kaavaili.

Paremmat nuotit karsintaan

Kykkänen on kauden maailmancupissa sijalla 31 ja on hypännyt cupissa kuudesti pisteille. Rautionaho on pisteissä 43:s, ja hänellä on kaksi pistesijoitusta.

– Vähän vaikea päivä. En saanut jalalta tehoa, Rautionaho kertoi hypyistään.

Tervahartiala oli samanlaisissa tunnelmissa.

– Ei mennyt hirveän hyvin. Oli käsijarru päällä joka hypyssä.

Tervahartialalla oli kuitenkin selkeä suunnitelma karsintaa varten.

– Hyvät yöunet, valmistava treeni, mielikuvaharjoittelua ja mäelle, Tervahartiala luetteli askelmerkkinsä karsintaan.

Forsström sai käännettyä hyppyään paremmille urille Lahden viimeistelyleirillä, kun palasi vanhoihin monoihin. Oberstdorfin harjoituksissa oli vaikeampaa, mutta hän uskoi huomanneensa syyn siihen.

– Laskuasento pitää saada paremmaksi ja rennommaksi. Tarvitsen hyppyyn lisää rentoutta ja paremmin painetta jalalle ponnistuksessa.

Normaalimäen kilpailu hypätään torstaina.