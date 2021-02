Sprintin luonne uhkaa muuttua kesken kilpailun

Sprinttihiihtäjillä riitti arvailtavaa päivää ennen Oberstdorfin MM-kisojen avausta. Naisten ja miesten perinteisen hiihtotavan sprintti alkaa torstaina aamupäivällä, mutta kilpailijat eivät vielä tienneet, millaisissa oloissa.

Aamun lämpenevä sää oli tiedossa, mutta järjestäjien oli määrä ilmoittaa vasta keskiviikkoiltana, jätetäänkö ladut sään armoille vai suolataanko ne kestämään lämmintä säätä.

– Koen, että huominen on jännä päivä olosuhteen takia. Jos suolataan, olosuhde on vakiompi kohti erävaiheita. Jos ei suolata, erävaihe on aivan erilainen kuin aamun karsinta, lajin Suomen mestari Johanna Matintalo tiivisti tilanteen urheilijan näkökulmasta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Aika-ajo alkaa kello 10 Suomen aikaa ja erävaihe kello 12.30. Sää lämpenee välissä niin, että hiihtäjät aloittavat kilpailupäivän yhdellä suksiparilla ja vaihtavat pudotuskilpailussa toiseen pariin. Suolaus vakioisi tilanteen, ja tekisi radasta samalla nopeamman.

– En usko, että nykytilanteessa kukaan hiihtäisi karsintaa ja eriä samalla suksella. Ja on tosi harvinaista, että jo edellisenä päivänä tietää, että eristä tulee radikaalisti uusi kisa karsintaan verrattuna, Matintalo jatkoi.

Normaalisti hiihtäjät lähinnä tarkistavat karsinnan jälkeen, että suksi toimii edelleen normaalisti. Nyt ohjelmaan tulee ennen erävaihetta ylimääräinen suksitesti, jos latuja ei suolata.

– On se iso stressitekijä. Ennen erävaihetta pitää testata suksea kuin lähtisi uuteen kisaan, Matintalo selvitti eroa normaaliin.

Hiihtäjät turvaavat huoltoon

Jasmi Joensuu on hiihtänyt tänä talvena kaksi kymppisijaa maailmancupin sprinteissä. Hän tuntee kuntonsa vankaksi, mutta kuvaa tunnelmia jännittäviksi ennen MM-avausta.

– Jännitystilanne. Kunnon puolesta tilanne on hyvä, mutta sprintissä ratkaisee moni muu asia, Joensuu muistutti.

– Tykkään lämmöstä, mutta meillä on ollut käytännössä koko kauden ajan pakkaskisoja. Sillä tavalla tästä tulee erilainen kilpailu. Pitää tietenkin ajatella, että olemme kaikki samassa asemassa.

Arvaamattomassa tilanteessa korostuu maastohiihdon tiimiluonne. Kyse on myös siitä, miten joukkue onnistuu organisaationa.

– Tulee kilpailu, jossa kalusto voi aiheuttaa yllätyksiä. Se voi olla mahdollisuus huollollemme, Joensuu muistutti taustavoimien merkityksestä.

– Sprintissä kaiken pitää osua nappiin. On lajin suola, että onnistumiseen liittyy myös väline.

Matintalo oli Joensuu kanssa samaa mieltä ja suuntasi MM-avaukseen kannustavassa hengessä.

– Meidän huolto voi olla huomenna vaikka ylivoimaisesti paras, Matintalo vakuutti luottoaan huoltopuoleen.

Matintalo tosin jännitti suolauspäätöstä myös huoltoväen puolesta. Huolto on harjoitellut paikan päällä olosuhteisiin, mutta suolaus muuttaisi tilannetta rajusti kilpailuiden aluspäivistä.

Sprinttirata vaatii valppautta

Naisten sprinttirata on lyhyt, vain 1,2 kilometriä. Se sopii vahvasti sprinttiin suuntautuneille hiihtäjille kuten Joensuulle. Pidempiin matkoihin keskittyville se on lyhyt, mutta raskas keli voi tasoittaa tilannetta.

– Rata on lyhyt, joten siinä ei voi paljon kikkailla. Siinä on myös mutkaa joka suuntaan, joten rataan täytyy keskittyä huolella, Suomen sprinttiryhmän kokenein kilpailija Ann e Kyllönen huomautti.

Joensuu vahvisti lyhyen radan juonet.

– Rata on hyvä ja mielenkiintoinen. Erissä pitää miettiä tarkasti, mitä radan kohtaa kannattaa missäkin tilanteessa hiihtää. Nopeissa laskuissa ajolinjat ratkaisevat sekunteja, joten pitää tietää, ketä kannattaa peesata, Joensuu pohti radan ja olojen edellyttämää taktiikkaa.

Katri Lylynperä pyrkii uransa kolmansissa MM-kisoissa ensi kertaa erävaiheeseen. Hän koki kilpailun aattona jännityksen voimakkaasti.

– Olen jännittänyt jo monta päivää, eikä se helpota ennen kuin pääsen tekemään kisarutiineita ja lämmittelemään. Siihen asti on vähän paha olla, Lylynperä paljasti.