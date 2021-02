Montreal Canadiens erotti päävalmentajansa

NHL-jääkiekkoliigan maineikas seura Montreal Canadiens ilmoitti keskiviikkona erottaneensa päävalmentaja. Väliaikaisvalmentajaksi astuu, joka on ollut seurassa apuvalmentajana ja jolla on tilillään nuorten MM-kulta Kanadan valmentajana vuodelta 2018.

Julien, 60, valmensi Canadiensia viidettä peräkkäiskauttaan. Hän oli seuran luotsina myös 2002–06. NHL:ssä 18 kautta valmentanut Julien on liigan valmentajien kaikkien aikojen voittotilastossa 13:ntena ja tilillä on Stanley Cupin mestaruus vuodelta 2011 Boston Bruinsin valmentajana.

Tällä kaudella Montreal on koonnut 18 pelistään 22 pistettä, ja se on neljäntenä liigan pohjoisdivisioonassa. Kolme viime peliään joukkue on hävinnyt.

Canadiensilla on kolme suomalaispelaajaa, hyökkääjät Jesperi Kotkaniemi, Artturi Lehkonen ja Joel Armia.