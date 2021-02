Tappara kyykkäsi taas, JYP katkaisi 10 ottelun tappioputkensa

Hakametsän keskiviikkoilta nosti kaksi uutta maalintekijää jääkiekkoliigan kirjoihin ja kansiin, kun JYPin Santeri Koskela ja Tapparan Jere Henriksson iskivät ensimmäiset pääsarjamaalinsa.

JYP katkaisi Tampereella 10 ottelun ja yli kuukauden mittaisen tappioputkensa 3–2-lukemin voittomaalikilpailun jälkeen. Vieraiden maalitykki Robert Rooba upotti sekä 2–2-tasoituksen että ottelun sinetöineen rankkarin.

– Pitkät tappioputket on vähän henkimaailman juttuja. Sen aikanakin on ollut muutamia todella hyviä pelejä, mutta tulos on jäänyt saamatta. Tämä vapautti todella paljon energiaa, JYPin valmentaja ja urheilutoimenjohtaja Mikko Viitanen iloitsi.

Edelleen varsin varamiehisen Tapparan alamäki sai jatkoa tiistaisen HPK-tappion jälkeen. Tamperelaiset ovat nyt hävinneet viimeisestä seitsemästä ottelustaan neljä.

– Ei saatu paikoista sisään ja tingittiin vähän työmäärästä, isäntien 1–1-tasoituksen uransa 15. liigaottelussa sivaltanut Henriksson, 20, sanoi.

– Pääsin sutaisemaan, ja yläriman kautta taisi mennä. Kyllä sitä avausmaalia oli jo odotettu.