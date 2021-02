Niskanen luottaa pitkiin hihoihin Oberstdorfin lämmössä

Iivo Niskanen aikoo luottaa hiihtopuvussaan pitkiin lahkeisiin ja hihoihin, vaikka kesäinen lämpö hellii Oberstdorfin MM-kisoissa, ja lauantaina on edessä 30 kilometrin urakka yhdistelmähiihdossa.

– Porukka veti tuossa sen verran pahoja pannuja, joten saa nähdä, uskaltaako vetää hihoja pois. Siinä tuli monella ihon kuorintaa, Niskanen kertoi perjantaina Hiihtoliiton mediatilaisuudesta etäyhteyksin.

Krista Pärmäkoski leikkasi Saksassa jo pukunsa hihat ja lahkeet ja sai viimeistelyyn apua pukuompelun ammattilaiselta. Vuoden 2005 Oberstdorfin MM-kisojen suurmäen maailmanmestari, mäkihyppypukuja ompeleva Janne Ahonen viimeisteli saumat.

– Katselin sprinttiä ja ihmettelin, miten hiihtäjät pystyivät vetämään 17 asteen lämmössä kokopuvulla, Pärmäkoski naurahti.

Lauantaiksi ei välttämättä tule ihan yhtä lämmintä, mutta sää on kuitenkin tuntuvasti plussalla. Pärmäkoskikin arvioi, ettei hän ehkä kisaa vielä 15 kilometrin mittaisessa hiihdossa puolihihoin, vaan ottaa lyhythihaisen käyttöön ehkä ensi viikolla.

Sohjo vaikuttaa hiihtofiilikseen

Sääolot arveluttavat Niskasta eniten hänen Oberstdorfin kisojen avausmatkallaan. Miehet starttaavat matkaan iltapäivällä, jolloin aurinko on ehtinyt lämmittää ladut pehmeiksi. Ja kun yhteislähdöllä mennään, latu jauhaantuu sohjoksi.

– Hiihtäminen on omanlaistaan, kun on sääriä myöten sohjoa, Niskanen sanoi ja arvioi olojen vaikuttavan hiihtofiilikseen.

– Jos lumi ei pysy kasassa, se muuttaa todella paljon suoritusta.

Perinteisellä ja vapaalla hiihtotavalla kilpailtavaa yhdistelmäkisaa varten taktiikan luominen on sääolojen takia Niskasen mukaan tavallista vaikeampaa. Kaluston onnistuminen on ratkaisevassa asemassa. Omaan kalustoonsa hänellä on hyvä luotto.

– Keli on pysynyt stabiilina, joten olen pystynyt testaamaan kalustoa ja poimimaan sieltä parhaita pareja, Niskanen sanoi.

Niskasen lisäksi miesten 15+15 kilometrille osallistuvat suomalaisista Lauri Lepistö, Juho Mikkonen ja Markus Vuorela. Kolmikosta Mikkonen kilpaili jo torstain sprintissä, Naisten 7,5+7,5 kilometrillä hiihtävät Pärmäkosken ohella Johanna Matintalo, Laura Mononen ja ensimmäisen aikuisten arvokisastarttinsa kilpaileva Vilma Nissinen.