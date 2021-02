Koripallotähti LeBron James jatkaa valitsemallaan tiellä eikä kuuntele Zlatanin kritiikkiä – "En ikimaailmassa pitäytyisi pelkästään urheiluun liittyvissä asioissa"

Koripallon supertähti, nelinkertainen NBA-mestari LeBron James aikoo jatkossakin ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Näin siitäkin huolimatta, että jalkapallon ruotsalaissuuruuden Zlatan Ibrahimovicin mukaan urheilijoiden olisi syytä pysyä poissa politiikan tekemisestä.

– LeBron on ilmiömäinen koripalloilija. En pidä kuitenkaan siitä, että kun ihmisillä on jonkinlainen asema, he tekevät samanaikaisesti politiikkaa, AC Milanissa pelaava Ibrahimovic sanoi Discovery+:n haastattelussa aiemmin tällä viikolla.

Los Angeles Lakersia edustava James on kuitenkin sitä mieltä, että hän pystyy vaikuttamaan asioihin yhtä paljon sekä koripallokentällä että sen ulkopuolella.

– En ikimaailmassa pitäytyisi pelkästään urheiluun liittyvissä asioissa. Tiedän, kuinka voimakas ääneni on, James kertoi perjantai-iltana paikallista aikaa pelatun Portland-ottelun jälkeen.

James peräänkuulutti, että amerikkalaisten yhdistäminen on yhtä palkitsevaa kuin mestaruuksien voittaminen koripallossa.

– Jatkan työtäni tasa-arvon puolesta, sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden ja rasismin vastustamisen eteen.