Thai Profit vei Kavioliigan

Viime vuonna läpimurron Suomen lämminverieliittiin tehnyt Thai Profit jatkoi menestystään myös kauden ensimmäisessä Kavioliiga GP -finaalissa Teivossa. Santtu Raitala käytti sen lähtönopeuden hyväksi sisäradalta. Kova matkavauhti ei tuottanut sille vaikeuksia, ja voimia riitti hyvin maalisuoralle Ricoconen ja Willow Priden ohitusyrityksiä vastaan.

Thai Profit on saarijärveläisen Kimmo Aholan löytö ja kultakimpale. Hänen omistukseensa ja talliinsa ruuna siirtyi Norjasta tasan kaksi vuotta sitten. Tämän jälkeen hevonen on juossut palkintorahoja noin 140 000 euroa. Ahola oli valmistellut sitä huolellisesti lauantain finaaliin, jossa ykköspalkinto oli muhkeat 20 000 euroa.

– Thai Profitia hoidettiin viikolla, ja se näytti startissa tosi hyvältä. Annetaan hevoselle nyt pieni loma, muutama viikko ja tähdätään kesän kilpailuihin, Ahola kertoi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

"Voitti puolihuolimattomasti"

Kauden avannut Lissun Eerikki oli heti valmis voittamaan. Iltapäivän toisen finaalin vienyt Pekka Luukkosen valmennettava pääsi Kartierin laukattua johtopaikalle ja ravasi ylväästi ykköseksi vauhdin kiihdyttyä lopussa 22,0-lukemiin.

– Lissun Eerikki oli tosi hyvä, enkä muista, että se olisi ollut ennen noin hyvä tauolta. Ori ravasi tasapainoisesti keulassa ja meni kevyesti koko ajan, 10-vuotiaan oriin luottokuski Ari Moilanen kommentoi.

– Hevonen lähti yllättävän hyvin liikkeelle, joten sekin ominaisuus tuntuu parantuneen talven aikana. Lissun Eerikki voitti puolihuolimattomasti. Toivotaan, että valmentaja saa pidettyä hevosen noin hyvänä myös kesää kohden.

Pekka Ruuthin valmentama Effronte Photo otti kahden kakkossijan jälkeen kauden avausvoiton vahvalla esityksellä keulahevosen rinnalta. Ykkössija tuotti ruunan omistajille 8 000 euroa.

Kierroksen yllätysvoitosta vastasi vain prosentin verran pelattu Excalibur It. Tammalähdön parhaaksi kiri 75-tasolla kolmannen kerran voittanut Ridgehead Laurette. Lennon Rapinan ja Be The Onen täydentämä rivi palautti täysosumille yli 14 000 euroa.