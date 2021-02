KalPan härkäviikolle väkevä päätös, Jukureilla on edelleen vaikeaa – "Pääkopan kanssa kovaa hommaa"

KalPan lauantain aktiivista hyökkäyspelaamista tuijottamalla oli vaikea uskoa, että Jukurit-peli oli sille miesten jääkiekkoliigassa yhdeksään päivään kuudes.

Kun luvuin 3–0 voittanut kuopiolaisjoukkue urakoi ruuhkan aikana kotona vain kerran, oli kuormitus raju. KalPan neljän mittelön viikon toiseksi viimeisen pelin lopun ja viimeisen ottelun alun välillä oli aikaa 18 tuntia.

– Yllättävän vähän painoi itsellä jaloissa. Voihan se olla, että tämä pelitahti valmistaa pudotuspeleihin. Silloin pelataan paljon, KalPan Kim Nousiainen (1+1) näki.

Ennen lauantaita viikolla kerran pelannut Jukurit oli kuormitukseen verrattuna kesy. KalPan kokonaisvaltainen esitys oli kova näyte. Jukurit on osunut ylivoimalla viimeksi helmikuun 12. päivä.

– Voitoitta on mennyt monta peliä, ja se on pääkopalle kovaa hommaa. Sen kanssa on jumpattavaa, Jukurien valmentaja Marko Kauppinen mietti.

Jukurit-kasvatti Mikko Kokkonen urakoi 26 minuuttia, ja peliaikakeskiarvossa puolustaja on mikkeliläisten kärki (21 minuuttia ja 29 sekuntia). NHL-varaukselle ei ole tehty jatkosopimusta, vaikka vastuuta irtoaa.