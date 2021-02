Yhdistetyn miehillä mäkionnistumista – Suomi viidentenä joukkuekisan hiihtoon

Suomen joukkue hyppäsi viidenneksi Oberstdorfin MM-hiihtojen yhdistetyn joukkuekisan mäkiosuudella. Eroa kärjessä 4x5 kilometrin hiihto-osuudelle lähtevään Itävaltaan on puolitoista minuuttia. Toisena hiihtoon ampaisevaan Saksaan eroa on minuutti ja viisi sekuntia ja kolmantena lähtevään Japaniin eroa on minuutti. Suomen edellä ladulle lähtee myös Norja, joka on Suomea edellä 55 sekuntia.

Suomalaisista Perttu Reponen hyppäsi HS106-mäestä 97 metriä, Eero Hirvonen 95,5, Otto Niittykoski 89 ja Ilkka Herola 101,5. Hirvoselle onnistuminen maistui. Hän ei kyennyt osallistumaan MM-kisojen avauskilpailuun rannevaivan takia. Kipu ja turvotus saatiin kuitenkin hoidettua kuntoon. – Olen kyllä tyytyväinen, varmaan reissun paras hyppy. Tuntuu hyvältä onnistua, ei ole ihan helpolla päästy viime aikoina, Hirvonen sanoi Ylen tv-haastattelussa. Herolan ottama hopeamitali yhdistetyn MM:t avanneessa normaalimäen kisassa on avittanut koko joukkuetta. Yhteishengeltään tiivis ryhmä huokuu nyt rennon iloista meininkiä. – Koko joukkueen, ei pelkästään yhdistetyn joukkueen, yhteishenki ja fiilis on ollut parempi. Ollut tosi positiivisella ja hyvällä asenteelle tässä pari päivää, Hirvonen totesi Ylelle. Joukkuekisan hiihto alkaa kello 16.