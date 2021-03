Rockettesin tynkäkausi päättyi onnenpurkauksiin – "Kun asioille ei voi mitään, silloin on pakko sopeutua"

Pirstaleinen kilpailukausi on vaatinut Suomen muodostelmaluisteluhuipuilta pitkämielisyyttä. Lajissa peruttiin tältä vuodelta jo toiset perättäiset MM-kisat, ja kotimaassa huippujoukkueiden kisakausi kattoi vain kaksi kilpailua.

Viikonloppuna riemunkiljahdukset täyttivät kuitenkin Helsingin jäähallin avarat lehterit – ainakin Helsinki Rockettesin osalta. Ilo yhteisestä onnistumisesta paistoi joukkueen luistelijoiden kasvoista, kun hallissa pidettiin Taitoluisteluliiton järjestämä kauden päätöskisa.

Rockettes vei kisan selvästi pistein 226,07. Viime vuonna mediamyrskyn silmässä olleen Mirjami Penttisen valmentama Team Unique sijoittui kilpailussa toiseksi ja Marigold IceUnity kolmanneksi.

Rockettesin päävalmentaja Kaisa Arrateig piti päätöskisan järjestämistä tärkeänä, vaikka kilpailulta puuttuikin SM-arvo ja mitalit jäivät tältä kaudelta jakamatta.

– Siinä mielessä tämä oli kiva lopetus, että saatiin vielä pistää kisa-asut päälle ja treeneissä oli selkeä suunta. Joukkue teki kyllä todella hyvää työtä, Arrateig kiitteli kilpailun jälkeen.

Kauden viimeinen kisa pitää aina sisällään paljon tunnetta, vaikka tässä tapauksessa yleisöä ei jäähallissa ollutkaan. Lajissa kilpailuohjelmat tehdään jo kesän korvalla, ja sen jälkeen alkaa ohjelmien täsmällinen hiominen kohti seuraavan kevään kliimaksia.

– Kun jäälle menee, siihen tulee erilainen lataus ja fiilis siitä, että saa juuri tämän jengin kanssa tehdä vikaa kertaa nämä ohjelmat, mitä on treenattu. Se on aina hieno asia, Arrateig sanoo.

Töölö, Töölö, Oulunkylä...

Kilpailujen puute ja korona-aika on turhauttanut Rockettesia kauden aikana, mutta tilanteeseen on myös osattu sopeutua.

– Sanotaan näin, että kaikki herkut ja kuorrutteet puuttuvat. Viime vuonna tähän aikaan oltiin käyty Kaliforniassa, Shanghaissa ja Gdanskissa ja voitettu French Cup Ranskassa. Tänä vuonna me ollaan käyty Töölössä, Töölössä ja Töölössä ja sen jälkeen aukesi pitkä matka Oulunkylään, Rockettesin kolmesti maailmanmestariksi luotsannut Arrateig sivalsi.

– Se on arjen puurtamista. Mutta kun asioille ei voi mitään, silloin on pakko sopeutua. Mutta on se rankkaa, ja näillä (luistelijoilla) on etäkoulut ja etätyöt, kaikki on sellaista etää. Tälle ikäryhmälle sosiaaliset kontaktit ja kaikki muu elämä olisivat niin tärkeitä. Moni luistelija on sanonut, että tämä on ollut rankin kausi ikinä.

Joukkue pysyi eheänä

Arrateig on kiitollinen siitä, että Rockettes pystyi kauden aikana pitämään joukkueen kasassa ja harjoittelemaan tiiviisti.

– Se on ollut tärkeää, ja se on myös lajin kehityksen kannalta tärkeää. Jos olisi ollut kauhea tauko, en tiedä, mistä nollasta oltaisiin lähdetty taas liikkeelle.

– Olemme päässeet viemään itseämme eteenpäin, ja sitten kun taas tavataan ne muut maat, olemme iskussa.

Rockettes selvisi koko kauden läpi ilman joukkueen sisäisiä koronatartuntoja. Luistelijoita ei myöskään lopettanut kauden aikana, mutta Arrateig arvelee, että MM-kisojen peruuntuminen jo toistamiseen saa jotkut urheilijat pohtimaan jatkamista lajin parissa.

– Ehkä se saa miettimään sitä, että nyt olisi aika mennä seuraaviin haasteisiin. Joukkueeseen tulee varmasti jonkun verran muutoksia, mutta meillä on hyvä jengi ja iso joukkue, joten sillä tavalla en ole huolissani.