LeBron James istui vaihtopenkillä puolet juhlaottelustaan

Koripallotähti LeBron James pussitti 19 pistettä, istui pitkät ajat vaihtopenkillä ja nautti pelistä katselijana, kun Los Angeles Lakers kukisti Golden State Warriorsin koriluvuin 117–91.

James pelasi 1 300. runkosarjaottelunsa NBA:ssa, mutta sai peliaikaa vain reilut 24 minuuttia. Viimeisellä neljänneksellä hän ei pelannut sekuntiakaan, kun valmennus antoi ottelun ratkettua lepoaikaa avausviisikon miehille.

Tiukassa otteluruuhkassa olevan Lakersin iskukykyä on syönyt Anthony Davisin poissaolo, jonka aikana hallitseva mestari on kärsinyt muun muassa neljä peräkkäistä tappiota. Nyt peräkkäisiä voittoja on kertynyt kaksi.

– Kun menetät AD:n kaltaisen megapalasen, muutoksien tekeminen niin hyökkäys- kuin puolustuspeliinkin ottaa aikansa, James avasi.

Pisteidensä lisäksi James summasi maanantain vastaisen yön ottelussa kuusi levypalloa, antoi neljä koriin johtanutta syöttöä, teki kaksi riistoa ja blokkasi kaksi heittoa.

Chicago Bullsin ja Toronto Raptorsin ottelu lykättiin myöhemmäksi Toronton korona-altistumisten vuoksi. Chicagon suomalaispelaaja Lauri Markkanen on edelleen sivussa loukkaantumisen vuoksi.