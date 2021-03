Venäjä pelaa MM-jääkiekossa maan kiekkoliiton tai olympiakomitean lipun alla

Venäjän joukkueilta on kielletty maan lipun, hymnin ja tunnusten käyttö urheilun arvokisoissa joulukuulle 2022 saakka, mikä johtuu maan dopingrikkomuksista saamasta rangaistuksesta.

Kevään miesten MM-jääkiekkossakaan ei siis Venäjän totuttuja tunnuksia nähdä tai kuulla, vaan joukkue pelaa joko maan kiekkoliiton tai olympiakomitean lipun alla. Asiasta kertoi maanantaina uutistoimisto Tassin mukaan Venäjän jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Dmitri Kurbatov.

– MM-kisojen osalta kaikki on kunnossa, urheilijamme ottavat osaa turnaukseen. He edustavat joko liittoaan tai (Venäjän) olympiakomiteaa. Ja kun olympiakomitean tunnuksessa on trikolori (Venäjän lipun värit), ei epäselväksi jää, minkä maan puolesta joukkue pelaa, Kurbatov totesi maanantaina.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Miesten MM-turnaus pelataan Latvian Riiassa 21.5.–6.6. Venäjän kanssa samassa alkulohkossa pelaavat Ruotsi, Tshekki, Sveitsi, Slovakia, Tanska, Britannia ja Valko-Venäjä.