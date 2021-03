Jokerien menestysnälkä kurnii KHL-huipennuksen aattona – "Nyt meillä on uusi mahdollisuus"

Jokerit avaa jääkiekon KHL-pudotuspelikautensa keskiviikkona Jaroslavlissa, jossa se pelaa kaikki sarjan ottelut Lokomotivia vastaan. Tervehtymisten ansiosta Jokerit voi saada matkaan liki parhaan kokoonpanonsa, 15 hyökkääjää, kahdeksan puolustajaa ja kolme maalivahtia.

– Lähdemme erittäin hyvällä itseluottamuksella ja kovalla saavutustarpeella. Niin kovalta kuin se kuulostaakin, niin toivottavasti ei kahteen kuukauteen tulla kotiin, Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki linjaa.

Värikäs runkosarja

Jokerien kokemuskirjo räiskyi läpi runkosarjakauden, kabinettipäätöksellä hävitystä avauspelistä lähtien. Korona iski niin tautina kuin karanteeneinakin rajusti.

Pelisiirtoja kertyi, hurjimmassa kohtaa Jokerit tahkosi 28 ottelua 60 päivään. Moni ei yllättynyt kovin, kun Jokerit ilmoitti pelaavansa kaikki pudotuspelinsä Suomen ulkopuolella.

– Mihin pystyy vaikuttamaan ja mistä päättämään, niin kannattaa keskittyä niihin. Tässä olisi äkkiä helppo mennä ja keksiä jotain, että kuinka vaikeata on joutua olemaan perheestä pitkään sivussa. Perheet ovat vahvasti tukenamme, Marjamäki taustoittaa.

Koronagiljotiini katkaisi kauden

Lokomotivista Jokerit saa vastaansa Marjamäen mukaan KHL:n parhaan viisi vastaan viisi -tasakenttäjoukkueen, joka puolustaa todella hyvin. Kuluvalla kaudella Jokerit hävisi venäläissikermälle kerran, voitti kolmesti, joista kaksi onnistumista tuli juuri Jaroslavlissa.

– Enemmän näen jatkumoa 11. maaliskuuta 2020:lle, kun viimeksi kuudes peli voitettiin Jaroslavlissa. Piti lähteä SKA:ta vastaan pelaamaan, ja sitten kaikki vietiinkin pois – loppui kausi siihen, Marjamäki viittaa vuoden takaiseen koronagiljotiiniin.

Pudotuspelinälkä kasvanut isoksi

Ei ihme, että Jokerien pudotuspelinälkä on kasvanut isoksi.

– Meillä on 16 pelaajaa viime vuoden ryhmästä, kun Peter Regin ja Sami Lepistö liittyivät kaudella mukaan. Nyt meillä on uusi mahdollisuus, mitä on oikeastaan vuosi odotettu, Marjamäki myöntää.

Hän kuvaa loppuhuipentumaa kliimaksiksi, jossa ylivoima-, alivoima- ja maalivahtipelaaminen ratkaisevat merkittävästi.

– Myös mentaliteetti on tärkeässä osassa. Vastaiskujoukkue vastassa, kuinka me reagoimme menetyksiin ja miten pelaamme kiekon kanssa.