SE-vauhti siivittää Kemppisen aikuisten arvokisadebyyttiin

Pikajuoksija Lotta Kemppisen hallikauden pääasiallinen työmaa, 60 metrin juoksurata, näyttää päällisin puolin samalta, kisataan sitten Jyväskylässä tai etelämpänä Euroopassa. Silti HIFK:n juoksija sai arvokasta oppia runsaat pari viikkoa sitten, kun hän kävi kokeilemassa yleisurheilun hallikisojen meininkiä Puolan Lodzissa. Etenkin verryttely ahtaissa sisätiloissa vaati sopeutumista.

– Siellä tultiin aika kovaa päin, jos ei ollut hereillä. Miten saa tehtyä oman verryttelynsä, jos ympäristö ei olekaan rauhallinen, Kemppinen puntaroi STT:n haastattelussa.

Helsingin Liikuntamyllyssä pikajuoksija sai viime perjantaina harjoitella ilman pelkoa yhteentörmäyksistä. Hänen kanssaan lähtöjä hioi aitajuoksija Anni Siirtola, joka kilpailee Kemppisen tavoin loppuviikolla EM-halleissa.

Riittävästi ruokaa mukaan

Kemppisen aikuisten arvokisadebyytti siirtyi vuodella, koska viime vuoden MM-hallikisat peruttiin. Sunnuntaina 22-vuotias juoksija saa pään auki sisäratojen EM-kisoissa Puolan Torunissa.

Pikajuoksija valmistautuu laittamaan kehonsa hermotuksen testiin kolmesti samana päivänä, sillä tavoitteena on huipentaa kisapäivä finaaliin 60 metrin alkuerien ja välierien jatkoksi. EM-kisatilastossa Kemppinen on SE-ajallaan 7,16 hyvissä asemissa, viidentenä.

Kotimaan kisoista Kemppiselle on tuttua, että alkuerä ja välierä ovat ajallisesti lähekkäin. Puolassa ennen finaalia on pidempi tauko, ja silloin juoksijan on saatava ruokaa palautumisen varmistamiseksi.

– Täytyy miettiä aika tarkasti, missä vaiheessa syö. On oleellisinta, että energiat pysyvät koko päivän ylhäällä, Kemppinen kertoi.

Elintarviketieteitä Helsingin yliopistossa opiskeleva Kemppinen varustautuu talven toiseen Puolan-reissuunsa huolella. Matkalaukkuun on menossa urheiluvarusteiden lisäksi muun muassa palautusjuomia, energiapatukoita, suolakeksejä, mysliä ja pikapuuroa.

– Koronakuplasta on aika rajoittunutta päästä esimerkiksi kauppaan. Pitää olla riittävästi ruokaa mukana, keskiviikkona matkaan lähtevä Kemppinen kertoi.

Ennätysvauhdissa jo kahdesti

Kemppinen säväytti 6. helmikuuta passittamalla Sisko Hanhijoen 21 vuotta vanhan 60 metrin Suomen ennätyksen sadasosalla historiaan, kun hän juoksi Helsingissä ajan 7,19. Jyväskylän SM-halleissa runsas viikko sitten aika parani 7,16:een.

Seitsemän sekuntia kestävä matka on hetkessä pyyhälletty, ja juoksun onnistumisessa lähtö on ratkaiseva. Kemppinen ja hänen valmentajansa Mervi Brandenburg keksivät ennen SM-halleja muuttaa lähtötelineiden asetuksia, ja Kemppinen ampaisee entistä tehokkaammin radalle.

– Haimme lähtöön vieteriä. Se tuntui hyvältä, Kemppinen sanoi.

Brandenburg on valmentanut Kemppistä 11-vuotiaasta. Kaksikko on löytänyt sopivan harjoitusrytmin, jossa kuutta harjoituspäivää seuraa kaksi lepopäivää. Kemppinen on muutenkin tarkka tekemisistään.

– Jos tiedän, että tulossa on todella tärkeä harjoitus, rauhoitan opiskelua, jotta olen varmasti riittävän levännyt. Silloin harjoitus menee perille, Kemppinen kertoi.

Jos kevään harjoituskausikin menee nappiin, Kemppinen odottaa tuntuvia ennätysparannuksia 100 ja 200 metrille. Viime kesänä korona toi kauteen paljon epävarmuutta, mutta Kemppinen paransi satasen ennätyksensä 11,45:een. 200 metriä kulki niin ikään ennätysaikaan 23,56, vaikka kaarrejuoksussa on vielä parannettavaa.

– Ensi kesänä satasen pitäisi mennä alle 11,30:n, Kemppinen vakuutti.