Norjan mäkitähti Granerudin MM-kisat päättyivät koronatartuntaan – "Olen todella surullinen"

Norjalainen mäkihyppääjä Halvor Egner Granerud on antanut positiivisen koronavirusnäytteen Oberstdorfin MM-kisoissa, tiedottaa Norjan hiihtoliitto.

– Olen todella surullinen, mutta oloni on oikein hyvä, lieviä oireita kärsinyt Granerud sanoi tiedotteessa.

Granerud vahvisti Instagram-tilillään, että hänen MM-kisansa ovat ohi.

– Se on sääli, mutta sellaista elämä on joskus. Kaikista tärkeintä on päästä jälleen täysiin voimiini, Granerud kirjoitti.

Granerud, 24, on rohmunnut peräti 11 miesten maailmancupin osakilpailuvoittoa tällä kaudella ja johtaa cupia ylivoimaisesti. Oberstdorfin normaalimäen kisassa hän jäi kuitenkin neljänneksi.

Sunnuntain sekajoukkuekilpailussa Granerud hyppäsi Norjan joukkueessa MM-hopeaa yhdessä Silje Opsethin, Robert Johanssonin ja Maren Lundbyn kanssa.

Miehet hyppäävät suurmäen karsintakisan torstaina, varsinaisen kilpailun perjantaina ja joukkuekilpailun lauantaina.