Nähdäänkö legendaarinen auto jälleen MM-ralleissa? Ruotsalaisprojekti puuhaa Audi Quattron paluuta

Ekströmin tuore EKS JC -talli on kehitellyt WRC2- ja WRC3-luokkiin soveltuvaa Quattro A1 -autoa. Rallicrossin viiden vuoden takainen maailmanmestari Ekström kertoo, että auto on valmis.

– Kun uuden sukupolven Audi A1 tuotiin markkinoille, tiesimme, että haluamme rakentaa siitä jotain. Ja kuten kaikki tietävät, minulla on intohimoa ralliin, joten nopeasti tuli selväksi, että rakennamme ralliauton, Ekström selvittää WRC:n sivustolla.

– Auto on valmis, vain säätötyötä on jäljellä. Meidän on ajettava testikilometrejä ja koottava tietoa. Mitään varsinaista päivämäärää ei ole, mutta on aika selvää, että auto nähdään joissain kilpailuissa keväällä tai kesällä. Tällä hetkellä auto on vain meidän käyttöömme, mutta kunhan olemme tyytyväisiä sen esitykseen, tarjoamme sitä vuokralle tai ostettavaksi.

Audi mullisti rallia 1980-luvun alussa turbovoimaisella neliveto-Quattrollaan. A1-versio teki MM-debyyttinsä 1983, ja samana vuonna seurasi A2. Viime viikonloppuna kuollut Hannu Mikkola ajoi tuona vuonna Quattrolla maailmanmestariksi. Audi ja sen Quattro jättivät WRC:n tehdastallina vuonna 1987 voitettuaan 24 kilpailemistaan 58 rallista.