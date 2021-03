Ammattinyrkkeilyn naistähti Shields: "Muhammad Ali on suurin, ja minä olen toisena, 98 prosenttia miehistä ei pysty voittamaan minua"

Ammattinyrkkeilyn kirkkaimpiin naistähtiin lukeutuva Claressa Shields hakee perjantaina uutta etappia jo vaikuttavalle uralleen, kun hän ottelee Marie-Eve Dicairea vastaan ylemmän välisarjan MM-kohtaamisessa. Voitto toisi yhdysvaltalaiselle Shieldsille kiistattoman mestaruuden jo toisessa painoluokassa.

Shields, 25, teki yhdysvaltalaista nyrkkeilyhistoriaa jo amatööriottelijana, kun hän voitti ensimmäisenä amerikkalaisena kaksi peräkkäistä olympiakultaa. Rion vuoden 2016 olympialaisten jälkeen Shields on otellut kymmenen ammattilaisottelua ja voittanut ne kaikki.

Myös ammattinyrkkeilyyn niin erottamasti kuuluvan "ennakkouhon" Shields taitaa. Aiemmin muun muassa sosiaalikysymyksistä ja naisnyrkkeilijöiden palkkioista kantaa ottanut Shields jakoi voimakkaita sanallisia iskuja Dicaire-ottelua edeltäneessä tiedotustilaisuudessa, kertoi Sky Sports torstaina.

– En nyrkkeile harrastuksekseni. Tämä on urani, ja minusta tuntuu, että minua aliarvioidaan kun puhun siitä, kuinka suuri olen. Mutta jos en sanoisi kuinka suuri olen, kukaan täällä ei ikinä kutsuisi minua suureksi, koska he eivät tunnista sitä. Vain suuret tietävät, että ovat suuria.

– Kuten Muhammad Ali. Kukaan ei kutsunut häntä kaikkien aikojen suurimmaksi, vaan nimellä "Louisville Lip", koska hän puhui liikaa. Jos hän ei olisi koskaan sanonut olevansa suurin kautta aikain, häntä ei olisi koskaan pidetty sellaisena. Ja tuli millaisia nyrkkeilijöitä tahansa, kukaan ei pääse Muhammad Alin edelle. Minä tunnen samoin itsestäni. Muhammad Ali on suurin, ja Claressa Shields on toisena. Olen kaikkien aikojen suurin nainen (naisnyrkkeilijä), ja 98 prosenttia maailman miehistä ei pysty voittamaan minua.

Shields ilmoitti myös, että hänen lempinimensä vaihtuu. Aiemmin palvellut "T-Rex" on historiaa, ja Shields on nyt "GWOAT" eli Greatest Woman of All Time (Kaikkien aikojen suurin nainen).

– Tämä on minulle uusi aikakausi. T-Rex oli aggressiivinen, mutta kaikkien aikojen suurimmassa on paljon muutakin. Hänellä on arvokkuutta, voimaa ja iskun sijoittelua.