Johaug jahtaa kisojen neljättä kultamitalia naisten päätösmatkalta

Oslon MM-hiihdoissa vuonna 2011 Therese Johaug voitti kaksi kultamitalia, samoin Val di Fiemmen MM-hiihdoissa 2013. Falunissa 2017 norjalainen hiihdon supernainen kasvatti samojen kisojen kultamitaliensa määrän kolmeen, ja tahti oli kolmen kullan arvoinen myös Seefeldissä 2019.

Lahden 2017 MM-hiihdoista Johaug puuttui kärsittyään silloin kilpailukieltoa.

Lauantaina Johaug, 32, tavoittelee Oberstdorfin MM-hiihtojen neljättä mestaruuttaan, kun naiset päättävät hiihtourakkansa 30 kilometrin yhteislähtökilpailussa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Jokainen kisapäivä on uusi mahdollisuus. Mitä tahansa voi tapahtua, enkä voi noin vain mennä hakemaan mestaruutta, kestävyysominaisuuksiltaan vahva Johaug ennakoi uutistoimisto NTB:lle.

Johaugin mukaan Oberstdorfin kisat ovat olleet hänelle jo fantastiset. Hän on voittanut kaikki kilpailut, joihin on saksalaisilla MM-laduilla osallistunut. Kultatahti alkoi viikko sitten yhdistelmäkilpailusta, jatkui tiistaina vapaan hiihtotavan 10 kilometrillä ja torstaina viestissä.

Norjalaishiihtäjistä 30 kilometrille osalllistuvat kaikki voitokkaat viestinaiset eli mestaruutta puolustavan Johaugin lisäksi Tiril Udnes Weng, Heidi Weng ja Helene Marie Fossesholm sekä yhdistelmäkisan jälkeen MM-laduille palaava Anne Kjersti Kalvå.

Vain kaksi voittajaa 2011 lähtien

Norjalla on kisassa viisi paikkaa, koska Johaug on hallitseva mestari. Vuoden 2011 Oslon MM-hiihdoista lähtien naisten pisimmän matkan on voittanut joko Johaug tai Marit Björgen. Ennen norjalaisten kultasarjaa, Liberecin 2009 MM-hiihdoissa matkan voitti Puolan Justyna Kowalczyk.

Johaugin 30 kilometrin kultavuodet ovat 2011, 2015 ja 2017. Björgen oli paras jo 2005 Oberstdorfissa sekä 2013 Val di Fiemmessä ja 2017 Lahdessa. Kilpailu-uransa lopettanut Björgen testaa sunnuntaina kuntoaan pitkän matkan kisasarjassa, kun hän osallistuu 90 kilometrin Vasaloppetiin Ruotsissa.