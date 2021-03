Suomen futsalmiehet taipuivat toisessakin EM-karsintakohtaamisessa Italialle – "Pienet asiat ratkaisivat"

Suomen miesten futsalmaajoukkue taipui tappioon myös toisessa EM-karsintaottelussa Italiaa vastaan. Lohkokärki Italia haki Vantaalta 4–2-vierasvoiton ja piti Suomen yhdessä lohkopisteessä, kun karsinnat ovat puolivälissä.

Italia kukisti Suomen reilu kuukausi sitten kotiottelussaan ja pelasi jälleen väkevän avausjakson. Tauolle siirryttiin vieraiden 2–0-johdossa Douglas Nicolodin ja Pablo Arlan Vieiran osumilla.

Toisella jaksolla nuorentunut Suomen joukkue hallitsi ottelua, ja Jarmo Junno viimeisteli 1–2-osuman tyhjään maaliin. Päätöskympillä vieraiden Cainan De Matos pääsi kuitenkin pussittamaan Italian kolmannen osuman onnekkaan kimmokkeen kautta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Italian maalivahti Michele Miarelli iski 4–1-maalin Suomen pelatessa ilman maalivahtia. Lassi Lintula kaunisteli lukemia Suomen kannalta puolitoista minuuttia ennen loppua.

– Aika tiukka matsi. Olimme mielestäni paljon parempia kuin kuukausi sitten Italiassa. Pienet asiat ratkaisivat tänään, Italia rankaisi aika kovalla prosentilla, Lintula sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Viime vuoden lopulla MM-kisojen porteille päässeen Suomen voittotili on yhä avaamatta, kun EM-karsintoja on pelattu puolet. Jäljellä on tosin kolme ottelua Montenegroa ja Belgiaa vastaan, jotka ovat Italiaa heikompia maita.

Lohkon viimeisellä sijalla oleva Suomi jatkaa karsintoja maanantaina, kun se kohtaa kolmantena olevan Montenegron.

– Kairataan sieltä kolme pistettä, niin kaikki on vielä meidän käsissä, Lintula sanoi.