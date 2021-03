Pudotuspelipaikasta taistelevalle Ässille jo seitsemäs peräkkäinen tappio – KalPan lainavahti jälleen voitokas

Jääkiekon Liigan kymmenen kärkeen ja pudotuspelipaikkaan tähyilevä Porin Ässät on ajautunut ahdinkoon, sillä se koki perjantaina jo seitsemännen peräkkäisen tappion. Kotijoukkue KalPa ratkaisi pelin jatkoajalla, kun Aapeli Räsänen tuikkasi Jesper Mattilan laukauksen irtokiekon maaliin ja kuopiolaiset napsivat voiton maalein 2–1.

Tappioputkestaan huolimatta Ässät on onnistunut kaivamaan arvokkaita irtopisteitä, sillä kolme viimeisintä on tapahtunut vasta jatkoajan jälkeen. Eroa viivan päällä kymmenentenä olevaan Vaasan Sportiin on kaksi pistettä.

KalPan päätöserän jäähysuma tarjosi porilaisille hyvät mahdollisuudet kääntää peli edukseen varsinaisella peliajalla, mutta kuopiolaisten maalilla jälleen mainiosti esiintynyt Henrik Tikkanen piti isännät pelissä mukana. KalPan maalivahtien loukkaantumissumaa Mestiksen IPK:sta helpottamaan tullut 203-senttinen Tikkanen on ottanut neljä voittoa viidestä pelaamastaan liigaottelusta.

– Koittaa vaan saada sitä ruhoa kiekon ja maalin väliin. Nyt oli vähämaalinen peli, ja se sopii ainakin mulle, Tikkanen virnisti.