Hyviä suomalaisuutisia NHL:stä: Rasmus Kuparin debyyttiottelu on lähellä, Kaapo Kakko palaa Rangersin vahvuuteen

Suomalaishyökkääjä Rasmus Kupari tekee todennäköisesti debyyttinsä jääkiekon NHL:ssä ensi yönä Suomen aikaa, kun Kuparin seura Los Angeles Kings kohtaa kotiottelussaan St. Louis Bluesin.

Kupari on pelannut alkukauden AHL:n Ontario Reignissä yli piste per peli -tahtia, ja alkukauden mainiot otteet toivat kutsun Kingsin miehistöön. Joukkuetta seuraava toimittaja Lisa Dillman kertoi Twitterissä, että Kings-päävalmentaja Todd McLellanin mukaan Kuparia voi odottaa Blues-ottelun pelaavaan kokoonpanoon.

Reilun viikon päästä 21 vuotta täyttävä Kupari on iskenyt Ontariossa tällä kaudella kahdeksassa AHL-ottelussa pisteet 2+7=9. Kotkalaissyntyinen keskushyökkääjä on Kingsin ykköskierroksen varaus vuodelta 2020.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

NHL:stä kantautui toinenkin ilahduttava suomalaisuutinen, sillä New York Rangersin laituri Kaapo Kakko palaa lauantaina joukkueensa kokoonpanoon. Asian vahvisti toimittaja Vince Z. Mercoglianolle Rangersin päävalmentaja David Quinn.

Kakko, 20, asetettiin NHL:n koronaprotokollalistalle kaksi viikkoa sitten, jo toisen kerran tällä kaudella. Listalle voi joutua esimerkiksi todetun koronatartunnan, -altistumisen, -oireiden tai -karanteenin takia. NHL ei tarkenna, mistä syystä kukin pelaaja listalle on joutunut.

Kauden alku on ollut hankala Kakolle, joka on Rangersin kesän 2019 kakkosvaraus. Turkulainen on pelannut alkuvuonna 14 ottelua tehoin 2+1=3.

Rangers kohtaa New Jersey Devilsin lauantaina Suomen aikaa kello 20.