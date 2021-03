Hirvonen ja Herola kuudennelta sijalta yhdistetyn ladulle: "Lähdemme taistelemaan"

Eero Hirvonen ja Ilkka Herola joutuvat takaa-ajajiksi yhdistetyn parikilpailun hiihto-osuudelle. Oberstdorfin MM-kisojen viimeisessä yhdistetyn kilpailussa he olivat mäkiosuuden kuudensia.

Kilpailua johtaa Japani niukasti ennen Itävaltaa, Norja on kolmantena. Itävalta lähtee ladulle kaksi sekuntia Japanin jälkeen, ja Norja runsas puoli minuuttia kärjen perässä.

Hirvonen ponnisti suurmäestä 120,5 metriä ja Herola 127 metriä. Koekierroksella Hirvonen hyppäsi vain 114 metriä, joten kisahyppy toi lievää positiivista virettä tekemiseen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Ihan ok. Ei tietenkään mitään parasta, mutta on niitä tullut huonompiakin, Hirvonen toppuutteli liikaa innostusta Ylen tv-haastattelussa. Hänellä on ollut tällä kaudella ongelmia hyppäämisen kanssa.

Herola voitti vime viikolla Saksassa hopeaa normaalimäen henkilökohtaisessa kilpailussa. Parikilpailussa hän on yltänyt MM-tasolla parhaimmillaan neljänneksi, vuonna 2015 Falunissa Jim Härtullin kanssa.

Suomalaisten ero mitalisijaan on yli minuutti, kärkeen 1.43.

– Minuutti on parisprintissä paljon. Lähdemme taistelemaan, Herola sanoi Ylelle.

Hänellä oli pieniä ongelmia hypyn alastulossa.

– Meinasin mennä turvalleni tuohon monttuun, Herola kertoi.

2x7,5 kilometrin hiihto kello 16.