Hallikausi jäi ilman huipennusta miesten 60 metrillä: "Harmi vaan, että EM-kilpailuihin tuli tällainen juoksu"

Suomen miesten pikajuoksukolmikon onnistunut hallikausi jäi ilman huipennusta yleisurheilun EM-hallikisoissa. Samuli Samuelsson, Samuel Purola ja Riku Illukka karsiutuivat lauantaina 60 metrin välieristä, kun eivät yltäneet Torunissa aivan kauden parhaisiinsa.

Samuelsson oli erässään neljäs ajalla 6,75, Purola kuudes ajalla 6,77 ja Illukka viides ajalla 6,79. Aikavertailusta välieriin olisi päässyt ajalla 6,72, kun Samuelssonin halliennätys on 6,66 tältä talvelta.

Samuelsson ja Purola olivat hieman ymmällään, mistä lievä pehmeys alkueräjuoksussa johtui.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– En usko, että se oli aamujuoksun vika. Olen kuitenkin treenannut paljon aamulla, joten ei tämä shokkina tullut, Samuelsson sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

– Hallikausi on ollut hyvä. Harmi vaan, että EM-kilpailuihin tuli tällainen juoksu, Samuelsson sanoi.

Purola arvioi, että terävyys puuttui korvien välistä.

– Jalat olivat hyvin hereillä ja kohtuullinen fiilis, mutta jotenkin oli pään sisällä unessa, Purola kommentoi ja harmitteli juoksun kiihdytysvaiheen puutteita. Hänen 60 metrin kauden parhaansa oli 6,67.

Ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan juossut Illukka selvisi ilman takkuiluja, mutta tietää kehittämiskohteensa.

– Koko hallikauden ensimmäinen 20 metriä on sujunut hyvin, ja viimeinen 20 metriä on kehittynyt juoksu juoksulta. Mutta se kehittämisen paikka on kiihdytyksen lopussa, kun siirrytään maksimijuoksuun, Illukka arvioi tiedotteessa.

Illukka on talven mittaan pudottanut 60 metrin ennätyksensä 6,73:een.

Murto illalla finaalissa

Seiväshyppääjä Urho Kujanpää on karsiutunut huomisesta loppukilpailusta EM-hallikilpailussa Puolassa. Kujanpää ylitti karsinnan avauskorkeutensa 535 ensimmäisellään, mutta 550 oli liikaa.

Pari viikkoa sitten SM-hallikisoissa Jyväskylässä Kujanpää onnistui mainiosti ja ylitti 566.

Seiväshypyssä Wilma Murto kilpailee illalla naisten finaalissa. Mukana on kymmenen hyppääjää, joten karsintakisaa ei tarvittu. Naisten seiväsfinaali alkaa kello 19.45.

Salminen loikki ennätyksellään finaaliin,

Senni Salminen ylitti ensi kertaa urallaan hallissa 14 metrin rajan ja loikki EM-hallikisojen huomiseen kolmiloikan finaaliin. Salminen sai karsintakilpailun toisella kierroksella loikilleen mittaa komeat 14,22 metriä. Karsinnan kolmossijan tuonut tulos on Salmisen ennätys, sillä ulkoradoilla hän pääsi viime vuonna 14,04:ään.

Lajin SE-nainen Kristiina Mäkelä jäi ensimmäisellään sentin päähän karsintarajasta, mutta tulos 14,09 riitti finaalipaikkaan. Mäkelä oli karsinnan seitsemäs. Finaaliin jatkaa kahdeksan parasta.