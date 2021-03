Arsenal hukkasi tärkeän voiton Xhakan erheellä

Jalkapallon Englannin Valioliigassa vielä kenties hentoja toiveita Mestarien liigaan oikeuttaville paikoille yltämisestä elättelevä Arsenal lahjoitti sarjan alemman puoliskon Burnleylle tasapelin, kun neljän ottelun liigapäivä avattiin Burnleyssä.

Pierre-Emerick Aubameyang vei vierasjoukkue Arsenalin johtoon ottelun alkuminuuteilla, mutta Burnley nousi loppuluvuiksi jääneeseen 1–1-tilanteeseen kuusi minuuttia ennen taukoa. Arsenalin antisankari oli keskikenttämies Granit Xhaka, jonka syöttöhassi omalla rangaistusalueella löysi vain Burnley-hyökkääjä Chris Woodin lonkan. Pallo kimposi siitä Arsenal-maaliin.

Xhaka on kauden 2016–17 alusta laskien tuottanut virheillä vastustajille enemmän maaleja (8) kuin kukaan muu kenttäpelaaja Valioliigan peleissä. Toiselle puoliajalle Xhaka ilmaantui revityn paidan kanssa, ja sosiaalisessa mediassa naureskeltiin "pukukoppitappelusta" Arsenalin ryhmän kesken.

Loppupelin Arsenal painoi vimmatusti, mutta tuloksena oli vain hukattuja paikkoja, VAR-videotuomaroinnin hylkäämä rangaistuspotku ja tolppaveto. Arsenal on sarjassa kymmenentenä, eroa Mestarien liigaan oikeuttavaan neljänteen sijaan on yhdeksän pistettä. Burnley on 15:s, seitsemän pistettä putoamisviivan yläpuolella.