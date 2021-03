Teemu Pukin huimalle kuukaudelle jatkoa – kaksi osumaa avauspuoliajalla

Suomen jalkapallomaajoukkueen ja englantilaisseura Norwichin hyökkääjätähden Teemu Pukin viiden ottelun maaliputki katkesi keskiviikon pelissä Brentfordia vastaan, mutta uutta putkea rakentuu. Pukki vei tänään kahdella maalillaan Norwichin 2–0-taukojohtoon kotiottelussa Lutonia vastaan Englannin liigan mestaruussarjan ottelussa.

Pukille meneillään oleva ottelu on kauden 31:s mestaruussarjassa, ja maaleja hänellä on koossa nyt 20. Tämän päivän peli mukaan lukien suomalaiskärki on viimeistellyt yhdeksän osumaa helmikuun 13. päivästä lähtien pelatuissa seitsemässä liigaottelussa.