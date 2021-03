Djokovic kipuaa ennätysmieheksi, maailmanlistan ykkösenä 311 viikkoa

Novak Djokovicista tulee maanantaina pisimpään tenniksen miesten maailmanlistan ykkösenä pysynyt pelaaja. Serbialainen Djokovic saa täyteen 311 viikkoa maailman parhaana, ja hän ohittaa Roger Federerin aiemman ennätyksen viikolla.

Djokovic nousi ensi kertaa maailmanlistan kärkeen heinäkuussa 2011, 24-vuotiaana Wimbledon-voittajana. Hänen tuorein valtakautensa on jatkunut viime vuoden helmikuusta.

– Nyt voin keskittyä täysin grand slam -turnausten voittamiseen, Djokovic kommentoi voitettuaan helmikuussa Australian avointen mestaruuden.

Federer ja Rafael Nadal jakavat kärkipaikkaa grand slam -turnausvoittojen määrässä, sillä kummallakin on 20 arvovoittoa. Djokovic voi yltää samaan jo tänä vuonna, sillä hänellä on 18 grand slam -titteliä. Djokovic on kärkikolmikosta nuorin, 33-vuotias.