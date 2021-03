Herolan asenne näyttää suuntaa – päävalmentaja Petter Kukkosen olympiavalmistelujen tukena on mitalilla autorisoitu maajoukkuekapteeni

Suomen yhdistetynjoukkue palaa Oberstdorfin MM-kisoista Suomeen pääosin juhlavissa tunnelmissa. Ilkka Herola palautti normaalimäen yhdistetyn hopeamitalilla suomalaiset mitaleille 14 vuoden tauon jälkeen, ja 19-vuotiaat nuorukaiset Perttu Reponen ja Otto Niittykoski avasivat lupaavasti arvokisauransa.

Eero Hirvonen ei ennättänyt tasolleen valmistautumista rajoittaneen rannevamman ja talven hyppypulmien takia, mutta saavutti viidennet sijat joukkuekilpailussa ja parisprintissä Herolan kanssa.

– Ilkan mitali oli tietenkin meille kisojen kohokohta. Isossa kuvassa haluaisin kuitenkin, että myös joukkueen kokonaisuus paranisi, päävalmentaja Petter Kukkonen tarkastelee kokonaisuutta.

– Ilkan mitali osoitti varmasti kaikille, että joukkueessa joku muukin voisi nousta arvokisoissa mitaleilla.

Herolan urheilullista ja varsinkin henkistä esimerkkiä pyritään hyödyntämään olympiavalmisteluissa ensi talveen.

– Meidän on syytä tutkia Ilkan harjoittelua ja psyyken muutosta, sillä hän on löytänyt urheiluun tasapainon ja saanut arvot kohdalleen, Kukkonen jatkaa.

Kauden opetukset

Kukkosen mielestä myös itävaltalainen mäkivalmentaja Falko Krismayr on kehittänyt maajoukkuetoimintaan hyviä ratkaisuja. Olympiakaudeksi työtä on helppo tarkistaa, kun yhteistyöstä on enemmän kokemusta.

– Falko on tuonut harjoitteluun uusia asioita, joista osa on toiminut osa ei, Kukkonen kertoo.

– Toimivaa on ollut työn järjestelmällisyys. Harjoittelun seurantaan on saatu mittarit joka osa-alueelle. Niiden ansiosta meidän on helpompi selvittää harjoittelun syys-seuraus-suhdetta. Falko on myös henkilönä positiivinen ja pirteä.

Kukkosella on ollut tapana nostaa käsi pystyyn, kun hän kokee tehneensä virheitä. Tänä talvena hän laskee vääräksi ratkaisuksi tammikuun korkeanpaikan leirin ennen Val di Fiemmen maailmancupia.

– Keskellä talvea pidetty korkeanpaikanleiri ei onnistunut. Se lähinnä väsytti urheilijoita, Kukkonen tunnustaa.

– Valmennuksessa sorruimme myös siihen, että aloimme ylivalmentaa. Menimme valmennuksessa liian pieniin yksityiskohtiin, kun hyppyyn olisi pitänyt löytää raikkaalla mielellä hyvä flow. Syksy oli vielä harjoituskaudella hyvä, mutta sen jälkeen hyppypuolelle tuli pieni lukko.

Nuoret puskevat selän takaa

Olympiakauteen yhdistetyn maajoukkue suuntaa Herolan ja takaisin tasolleen pyrkivän Hirvosen muodostaman ykkösnyrkin johdolla. Takaa on nousemassa nuoria kuten Oberstdorfin MM-joukkueeseen valittu kolmikko Perttu Reponen, Otto Niittykoski ja Wille Karhumaa.

Reponen oli MM-kisojen suurmäessä 20:s ja Niittykoski 30:s, Karhumaa normaalimäessä 36:s.

– Reponen ja Niittykoski urheilivat kisoissa yläkanttiin, Kukkonen kehuu.

– Nuoret toivat joukkueeseen jo nyt hyvää sisäistä kilpailua. Vasta 19-vuotiaan Johannes Lamparterin maailmanmestaruus osoitti, että myös meidän nuoret miehet voivat olla jo ensi talvena oikeasti vahvistuksia tässä joukkueessa.