Liverpoolin kotituska ennätysmäisissä mitoissa – nyt tappio putoajakandidaatille

Jalkapallon Englannin Valioliigan hallitseva mestari Liverpool jatkoi ennätysmäistä kotivaisuuttaan, kun putoamiskurimuksessa oleva Fulham haki 1–0-voiton Anfieldilta.

Tappio oli Liverpoolille kuudes peräkkäinen kotona, kyseessä on seuraennätys. Kotitappioputki on myös pisin hallitsevalle mestarille Englannin pääsarjajalkapallon historiassa. Liverpoolin viimeisin voitto Anfieldillaan on joulukuun puolivälistä.

Fulham otti erittäin tärkeän voiton Mario Leminan avausjakson lopulla tekemällä maalilla. Sarjassa kolmanneksi viimeisenä oleva Fulham nousi tasoihin viimeisellä säilyjän paikalla olevan Brightonin kanssa.

Liverpool on seitsemäntenä, neljän pisteen päässä Mestarien liigaan oikeuttavaa nelossijaa pitävästä Chelseasta. Pikku hiljaa alkaa näyttää siltä, että Liverpoolin paras sauma ensi kauden Mestarien liigaan olisi voittaa kilpailu tällä kaudella. Liverpool kohtaa keskiviikkona Leipzigin Mestarien liigan 1. pudotuspelikierroksen toisessa osaottelussa, avausosan Pool voitti 2–0.

– Takaiskumaali ennen taukoa oli valtava isku. Yritimme reagoida ja pojat yrittivät, mutta emme saaneet maalia aikaan ja siinä on iso ongelma, Liverpoolin valmentaja Jürgen Klopp kuvaili Fulham-katastrofitappiota Sky Sportsille BBC:n mukaan.

– Meillä ei missään vaiheessa ole ollut vahvaa jaksoa kauden aikana. Pelaajilla on yhä sitä (tahtoa), mutta tällä hetkellä he eivät vain saa sitä esiin. Olisi mestariteos löytää ratkaisu siihen, kuinka voimme tuon hetkessä korjata, Klopp pyöritteli vielä.

Kloppilta kysyttiin myös, mikä on tärkeintä, mitä joukkueella on vielä tavoiteltavissa tällä kaudella.

– Voittaa otteluita. Minun ei tarvitse seistä tässä ja sanoa, että taistelemme siitä ja siitä. Meillä on tarpeeksi tekemistä, että taistelemme kolmesta pisteestä (jokaisessa pelissä).