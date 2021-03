"Vanhassa rouvassa" Juventuksessa puhaltavat uudet tuulet – amerikkalaispelaaja sai armon saapasmaassa

Juventus on tuttu ja turvallinen vaihtoehto fanitettavaksi, jos sattuu pitämään italialaisesta jalkapalloilusta. Torinolaisessa perinneseurassakin puhaltavat uudet tuulet, kun se on kelpuuttanut miehistöönsä kautta aikojen ensimmäisen amerikkalaispelaajan.

Saksalaisesta Schalkesta täksi kaudeksi lainalle tullut 22-vuotias Weston McKennie on tiistaina kovan paikan edessä, kun Juventus lähtee kolmen viikon takaisen 1–2-tappion jälkeen tavoittelemaan kotikentällään Mestarien liigan puolivälieräpaikkaa portugalilaista Portoa vastaan.

Texasista kotoisin oleva keskikenttäpelaaja McKennie on tehnyt Juventuksessa niin suuren vaikutuksen, että "Vanha rouva" päätti viime viikolla ostaa amerikkalaisen pelaajaoikeudet itselleen vuoteen 2025 saakka.

McKennie teki joulukuussa Mestarien liigan lohkopelissä Juventukselle tärkeän 2–0-maalin vierasottelussa Barcelonaa vastaan ja auttoi joukkueensa G-alkulohkon voittoon.

– Valitsimme hänet hänen peliominaisuuksiensa vuoksi, Mestarien liigan viimeksi vuonna 1996 finaalissa Jari Litmasen Ajaxia vastaan voittaneen Juventuksen päävalmentaja Andrea Pirlo sanoo McKenniestä uutistoimisto AFP:n mukaan.

Supertähtien seurassa

McKennie ottaa ainutlaatuisesta tilaisuudestaan italialaisessa suurseurassa ilon irti.

– Kun olet varttunut seuratessasi tällaisia pelaajia ja pitänyt heitä epäjumalina, on unelma olla joukkuetoveri heidän kanssaan, McKennie viittaa muun muassa supertähti Cristiano Ronaldon suuntaan.

Koronan lokakuussa sairastanut McKennie ei pelaajaurallaan briljanttina pelintekijänä kunnostautuneen päävalmentaja Pirlon mukaan ole sataprosenttisessa kunnossa.

– Hänellä on lonkkavaivoja, mutta hän on luja kuin kallio ja kiristelee hampaitaan, sillä meillä ei ole paljon pelaajia käytettävissä, Pirlo kuvailee.

Italian liigan Serie A:n ennätyksellisesti yhdeksän kertaa peräkkäin voittanut Juventus on kotimaansa sarjataulukossa kolmantena, joten päävalmentajana ensikertalaisella Pirlolla on menestyspaineita. Mestarien liigan puolivälieräpaikka löysäisi vannetta ohimoilla.

Tiistain Mestarien liigan toisessa neljännesvälierässä ensimmäisen kohtaamisen 3–2 voittanut saksalainen Dortmund isännöi espanjalaista Sevillaa.