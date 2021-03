Brian O'Neill kertoo, miltä Suomi, Jokerit ja KHL näyttävät amerikkalaisen silmin

Toinen peräkkäinen koronaviruskevät tarkoittaa sitä, että Jokerit pelaa tämän kevään kaikki KHL-jääkiekkoliigan pudotuspeliottelunsa ulkomailla. Se, mikä aiemmin olisi ollut täysin poikkeuksellista, tuntuu nyt melkein normaalielämältä, helsinkiläisjoukkueen amerikkalaishyökkääjä Brian O'Neill kertoo puhelimitse Jaroslavlista.

– Rehellisesti sanottuna tämä on ollut normaalia jo kuusi kuukautta. Pysyttelen asunnossa ja Venäjällä ollessamme hotellissa. Kontakteja on mahdollisimman vähän, ja olemme niin varovaisia kuin mahdollista. Pudotuspeleissä erona on henkinen valmistautuminen siihen, että olemme valmiina pysymään Venäjällä kaksi kuukautta.

O'Neill liittyi Jokereihin 2016 pelattuaan sitä ennen AHL:ssä neljä vuotta, joihin mahtui myös 22 ottelun piipahdus NHL:n New Jersey Devilsissä. Viiden viime vuoden aikana pelaajia on Jokereissa tullut ja mennyt, mutta O'Neill on pysynyt. Hän jatkaa tämänhetkisen sopimuksensa mukaan ainakin 2024 asti.

– Rakastuin heti Helsinkiin. Se oli ensimmäinen kaupunki, jossa olen asunut Euroopassa. Jari Kurri tarjosi minulle jatkoa, ja nyt olen tehnyt jo toisen jatkosopimuksen. Minulla on tunne, että täällä voin olla parhaimmillani jääkiekkoilijana ja saavuttaa potentiaalini. Olen onnellinen jään ulkopuolellakin, O'Neill kertoo.

O'Neill on syntynyt Yardleyn pikkukaupungissa Pennsylvaniassa, noin puolen tunnin ajomatkan päässä Philadelphiasta.

– Tämä on ensimmäinen kerta elämässäni, kun asun ison kaupungin keskustassa. On helppo kävellä kaikkialle. Sosiaalinen elämä toimii, ja Helsingin luonto on erityistä. Arvostan suomalaisia. He eivät ole puheliaimpia kansoja, mutta erittäin kunnioittavia.

"Jokainen pelaajista tietää sen"

O'Neill kuvaa ammattilaisuuden olleen itselleen kaukainen pilvilinna. Sen sijaan hän tavoitteli mahdollisimman hyvää koulutusta ja pelasi neljä vuotta NCAA-yliopistosarjaa Yalen huippuyliopistossa.

O'Neill luki pääaineenaan valtio-oppia ja kuului opinnoissaan parhaiten menestyneiden opiskelijoiden Dean's list -palkinnon saajiin.

– Isäni ja äitini seurasivat aina, mitä maailmassa tapahtuu. Kun aloitin opiskelun Yalessa, valtio-opin ja politiikan tutkimuksen kurssit tuntuivat hyvin mielenkiintoisilta, kuten terrorismin torjunnan tai kansainvälisten suhteiden kurssit. Minusta on hyvä tietää, mitä maailmassa tapahtuu, ja siksi pääaineen valinta oli helppo päätös, O'Neill kertoo.

Jokereiden aika KHL:ssä on osunut yksiin Venäjän ja länsimaiden suhteiden huononemisen kanssa. Venäjä on panostanut urheiluun pehmeän vallankäytön välineenä, mutta sen imago urheilumaailmassa on kärsinyt valtiojohdon toiminnan ja dopingskandaalien takia.

Suomessa se on heijastunut siihen, että Jokereiden rahoituksesta, omistuksesta ja taloudellisista tuloksista on uutisoitu paljon.

– Jokainen meistä pelaajista tietää sen, erityisesti suomalaiset pelaajat. Valehtelisin, jos sanoisin, että sitä ei mietitä. Negatiivisuus on näkyvillä. En tiedä, mistä se johtuu, ehkä siitä, että Jokerit jätti Liigan. Mutta ei se täytä meidän ajatuksiamme, emmekä mieti sitä koko ajan. Itse olen kiitollinen palkasta, jota saan, ja koen, että työni jääkiekkoilijana on tuottaa viihdettä ja yrittää parastani joukkueeni eteen. Ehkä jonain päivänä keskustelun painotus siirtyy siihen, että arvostetaan KHL-jääkiekon tasoa, O'Neill sanoo.

Jääkiekkoilijoille KHL:n perustaminen vuonna 2008 on merkinnyt työmarkkinoiden mullistumista, kun kovapalkkaisten työpaikkojen määrä on noussut isosti. O'Neillin mielestä KHL:n pelityyli sopii hänelle paremmin kuin pohjoisamerikkalainen pelitapa.

– Oletko nähnyt The Russian Five -dokumentin? O'Neill kysyy.

Se kertoo Detroit Red Wingsin Stanley Cupin voittoon vuonna 1997 johtaneesta venäläisviisikosta Sergei Fedorov-Vladimir Konstantinov-Slava Kozlov-Slava Fetisov-Igor Larionov.

– Miten fiksuja pelaajia he olivatkaan. Sellainen peli toimii vielä paremmin isommassa kaukalossa. Kun kaikki ovat samalla aaltopituudella ja kaikki osaavat luistella, se tuottaa loistavaa kiekkoilua. Venäjällä kiekkoilun malli on ollut erilainen, ja se on tuottanut valtavan määrän lahjakkuuksia.

"Paljon opittavaa Pohjoismaista"

Kuluvan kauden alussa Jokerit perui vieraspelimatkansa Valko-Venäjälle, joka sittemmin on menettänyt myös MM-kisaisännyyden.

– Ne 48 tuntia (ennen matkan perumispäätöstä) olivat kuin pyörremyrskyä. Minä seuraan uutisia, mutta en ole niin naiivi, että uskoisin aina tietäväni oikean ja väärän ratkaisun. Pelaajat laitetaan vaikeaan asemaan, ja minä kunnioitan Jokereita työnantajana. Sellainen on vaikea tilanne urheilijalle. Oikeaa vastausta ei aina ole, O'Neill sanoo.

O'Neill sanoo Suomessa vietettyjen vuosien avanneen hänen silmiään.

– Täällä on aivan erilainen kunnioitus hallintoa ja lakeja kohtaan. Kun Yhdysvaltain kansalaisena ajattelen dramaattisia neljää viime vuotta kotimaani politiikassa, voin sanoa kadehtivani sitä, miten hyvin hallinto toimii Suomessa. Minusta muilla mailla olisi paljon opittavaa Pohjoismaista.

O'Neill sanoo joutuneensa korjaamaan käsityksiään suomalaisesta ja venäläisestä kulttuurista.

– Monet pelkäävät pahinta, kun sanon pelaavani venäläisessä liigassa. Kun olen tutustunut suomalaiseen ja venäläiseen kulttuuriin, minulla on vain positiivista sanottavaa. Enkä sano näin vain lämpimikseni.