EM-halliyleisurheilun menestyjille bonukset: "Haluamme kiittää joukkuetta"

– Joukkueen menestys oli parempi kuin koskaan Euroopan hallimestaruuskilpailuissa, joten katsoimme, että bonus on paikallaan, vaikkei sellaisesta ollut aiemmin sovittu, SUL:n huippu-urheilun valmennuspäällikkö Tuomo Salonen kertoo.

EM-mitalisteista 60 metrillä hopeaa juossut Lotta Kemppinen saa 6 000 euroa, pronssille yltäneet korkeushyppääjä Ella Junnila ja pituushyppääjä Kristian Pulli saavat 4 000 euroa. Sijoille 4–8 sijoittuneet eli aitajuoksija Nooralotta Neziri (4:s), seiväshyppääjä Wil ma Murto (6:s), kolmiloikkaajat Kristiina Mäkelä (6:s) ja Senni Salminen (7:s) sekä kestävyysjuoksija Sara Kuivisto (8:s) saavat kukin 1 000 euroa. EM-mitalistien henkilökohtaiset valmentajat palkitaan 1 000–1 500 eurolla.

– Tämä on ennen muuta tärkeä symbolisena eleenä, jolla haluamme kiittää joukkuetta poikkeuksellisen hienosta menestyksestä. Mikä on bonusjärjestelmä arvokilpailujen ja nimenomaan EM-kilpailujen osalta jatkossa, sitä katsotaan kevään aikana. MM-kilpailuissahan on Kansainvälisen yleisurheiluliiton omat bonukset ja Tokion olympiakisoissa Olympiakomitean mitalibonukset, Salonen toteaa.