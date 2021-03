Juventus ahdingossa puoliajalle – Haaland maalasi jälleen kerran, Dortmund vahvoilla

Italian jalkapallojätti Juventus on tukalassa paikassa, kun Mestarien liigan neljännesvälierien toista osaottelua on pelattu avauspuoliaika. Avausosan kotonaan 2–1 voittanut portugalilainen Porto johtaa Juvea 1–0 Torinossa, ja yhteismaaleissa Porto on edellä 3–1.

Porton osuman Juventus-stadionilla iski 19. minuutilla rangaistuspotkulla Sergio Oliveira. Maali oli keskikenttämies Oliveiralle kauden 16:s kaikki kilpailut mukaan lukien. Illan toisessa ottelussa saksalainen Dortmund johtaa kotonaan espanjalaista Sevillaa tauolle mentäessä 1–0, ja yhteismaaleissa Dortmundin johto on 4–2. Dortmundin maalin teki kukapa muu kuin norjalaissensaatio Erling Braut Haaland. Maali oli hänelle 30:s tällä kaudella, ottelu on 20-vuotiaalle hyökkääjälle kauden 29:s. Osuma oli Haalandille Mestarien liigassa 19:s, ja se nosti Haalandin tasoihin tilastokärkeen Kylian Mbappen kanssa Mestarien liigan maaleissa ennen 21. ikävuotta.