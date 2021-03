Ierikan voittotehtailu jatkui Lappeenrannan Toto65-raveissa

Normaalisti keskiviikkoillan ravitarjonnasta vastaava Vermo valmistautui jo viikonlopun Superlauantaihin, ja illan Toto65-raveja isännöi poikkeuksellisesti Lappeenrannan ravirata.

Seppo Suurosen valmentama ja kasvattama voimaruuna Ierikka otti jo kolmannen voittonsa peräjälkeen.

Esa Holopaisen ohjastama Ierikka porskutti alkumatkan ulkoratoja pitkin, mutta usean vastustajan laukan myötä kaksikko pääsi etenemään avauslenkin aikana vetojuhdan paikalle. Pelikansan suosikkihevonen Ierikka lipui siitä ylivoimavoittoon, vaikkei keulapaikka ollut Ierikalle välttämättä paras mahdollinen juoksupaikka.

– Ierikka on keulassa mieluummin laiska ja rauhallinen, katselee vaan, Esa Holopainen kommentoi.

– Tänään sen ei tarvinnut parastaan esittää. Sillä on niin kova fysiikka, että pärjää urallaan pitkälle. Ierikka on vauhtiakin saanut lisää, ja tässä hevosessa on paljon hyviä ominaisuuksia.

Tuhat voittoa yhden päässä

Iikka Nurmonen ohjasti Lappeessa Heppa-järjestelmän tilastojen mukaan uransa voiton numero 999. Nurmonen ajoi voittonsa nuoren polven valmentajan Siiri Honkasen treenaamalla Kiara Alella.

Iikka Nurmonen jatkaa merkkipaalunsa tavoittelua torstaina nykyisellä kotiradallaan Lahdessa ja lauantaina ex-kotiradallaan Kuopiossa.

Toiviaisen talliin tikku

Kotiradan valmentaja Timo Toiviainen sai aihetta iloon, kun tallin Adrienne's Ami osoitti kirivoimansa. Tapio Perttusen ajokki jätti muut ratkaisupuolikkaalla kuin seisomaan ja karkasi ylivoimavoittoon.

– Adrienne's Ami on elämänsä kunnossa. Se on ollut selvästi parempi viimeisimmissä starteissaan kuin aikaisemmin, Perttunen näki.

Raviratsastuksessa eli montéssa Jenni Koskelan ajokki Stay On Top oli keulapaikalta ylivoimaykkönen. Aging Well ylsi Maija Forsin ratsastamana toiseksi ennen Hurry Sundownia ja Sanna Riikosta.

Toto65-voittoihin ylsivät myös Zawar ja Lily sekä Quick Vald. Suosikkien juhliessa täysosumalla lunasti 20,29 euroa.