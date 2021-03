Mikko Kaltevalla synkkä juhlapeli – Elmeri Eronen hääri HPK:n tehomiehenä

JYP-puolustaja Mikko Kaltevan uran 700:s liigaottelu oli mollivoittoinen, kun hurrikaanipaidat hävisivät kotikaukalossa HPK:lle maalein 2–5.

Hämeenlinnalaisten tehomiehenä hääri kaksi maalia kihauttanut puolustaja Elmeri Eronen. Myös Petri Kontiola ja Arto Laatikainen saalistivat kaksi tehopistettä.

– Tämä ilta oli tosi hyvää jatkumoa edellisiin peleihin, vaikka niistä ei voittoja saatu kairattua. Viisikkopeli oli tiivistä. Nämä olivat tärkeät kolme pistettä, Eronen summasi.

Eronen nousi maaliensa myötä Liigan puolustajien pistepörssissä jaetulle kärkipaikalle yhdessä Lukon Robin Pressin kanssa.

– Onhan se hieno juttu, mutta en minä niitä tilastoja itse ajattele. Tärkeintä on, että joukkue pääsee pudotuspeleihin. Sen eteen tehdään töitä. Se on minun tavoitteeni loppukaudeksi, ei mikään pörssivoitto, Eronen jutteli.

HPK:lla on matkaa pudotuspeleihin seitsemän pistettä, kun joukkueella on pelaamatta vielä 13 ottelua. Kevättä kohti piristyneessä joukkueessa usko omaan tekemiseen on kovalla tasolla.

– Kaikki lähtee siitä, että meidän viisikkopelaaminen on parantunut. Yksilöt ovat saaneet onnistumisia ja sitä kautta itseluottamusta. Varsinkin puolustuspäässä olemme olleet selvästi alkukautta jämäkämpiä, Eronen tiivisti.

JYPin osalta loppukevään otteluissa tavoite lienee lähinnä sarjan jumbopaikan välttäminen. Eroa pudotuspeliviivaan on jo muhkeat 20 pistettä.