Barkovin maali vei Columbuksen ja Floridan välisen jännitysnäytelmän jatkoajalle – Laine katkaisi pisteettömän jaksonsa

Jääkiekon NHL:ssä Patrik Laineen Columbus Blue Jacketsin ja Aleksander Barkovin Florida Panthersin jännitysnäytelmä venyi jatkoajalle. Ottelu päättyi lopulta Floridan 5–4-voittoon.

Ensimmäisessä erässä ei tehty maaleja, mutta kolmannessa erässä verkko heilui aloituseränkin puolesta. Jaksolla tehtiin yhteensä viisi maalia.

Laine teki maalin ylivoimalla kolmannen erän alussa. Columbus siirtyi osumalla 3–1-johtoon. Joukkue ehti saada vielä neljännen maalinsa ennen Floridan loppukiriä.

Barkov teki ylivoimalla Floridan 4–4-tasoitusmaalin, kun kolmatta erää oli pelattu päälle 14 minuuttia.

Ottelu ratkesi Floridan Frank Vatranon jatkoaikaosumaan.

Laine sai pelissä myös syöttöpisteen. Nhl.com-sivuston mukaan suomalaispelaaja katkaisi seitsemän ottelua kestäneen pisteettömän jaksonsa.

Kuokkaselle kauden kolmas maali

New Jersey Devilsin suomalaisvahvistukset Janne Kuokkanen ja Sami Vatanen pääsivät tehoille New York Islandersin vastaisessa kohtaamisessa. New Jersey kuitenkin taipui newyorkilaisille 5–3.

Kolmannen erän alussa Islanders oli jo 4–0-johdossa. Kun erää oli pelattu päälle kolme minuuttia, newjerseylaiset aloittivat kirin Kuokkasen maalilla. Neljänkymmenen sekunnin päästä joukkue onnistui toistamiseen. Vatanen sai maalista syöttöpisteen.

Maali oli Kuokkasen kauden kolmas. Hän teki maalin myös aiemmin täällä viikolla, kun Devils kohtasi Washington Capitolsin.

Pittsburgh Penguins puolestaan päihitti Buffalo Sabresin 5–2. Pittsburghin Kasperi Kapanen nappasi joukkueensa ensimmäisestä maalista syöttöpisteen.