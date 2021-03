Valioliigan kärkipaikalta käsittämättömään kotitappioputkeen – mihin Liverpoolin loisto katosi?

Tällaista sukellusta tuskin kukaan Valioliigaa seuraava odotti. Liverpool palasi viime kesänä Englannin jalkapallomestariksi 30 vuoden tauon jälkeen, mutta alkuvuonna joukkueen romahdus Englannin kentillä on ollut häkellyttävä.

Joulun alla kaikki näytti vielä hyvältä viime vuosien kestomenestyjän kannalta. Liverpool järjesti vierasottelussa Crystal Palacea vastaan 7–0-murskajaiset, ja joulun viettoon lähdettiin punapaitojen sarjajohdossa.

Tapaninpäivän jälkeen joukkueen tahti Valioliigassa muuttui nopeasti katastrofaaliseksi. Kolme voittoa, kolme tasapeliä ja kahdeksan tappiota ovat upottaneet siipirikkoisen Liverpoolin jo liigan kahdeksannelle sijalle.

Nyky-Liverpool rakensi viime kausina kotistadionistaan Anfieldistä voittamattoman linnoituksen, kunnes Burnley päätti lopulta joukkueen 68 tappiottoman kotiottelun putken tammikuun lopulla. Sarjapaikastaan taisteleva Fulham venytti viime sunnuntaina Liverpoolin kotitappioputken jo kuuteen otteluun, mikä on seuran ennätys.

Normaalimaailmassa Anfield pulppuaisi Liverpoolin vannoutuneita tukijoita, mutta korona-aikana typötyhjästä kotistadionista on tullut Liverpoolille peikko. Joukkueen edellinen kotikentällä tehty pelitilannemaali syntyi joulutauon jälkeen 1–1-tasapelissä West Bromwichia vastaan.

Joukkueurheilussa loukkaantumiset ovat vääjäämättömiä, varsinkin pitkän kauden aikana. Urheilussa toistellaan usein, ettei heikkoina hetkinä voi piiloutua joukkueen loukkaantumisten taakse.

Liverpoolin kohdalla asiaan voi tehdä poikkeuksen. Joukkueen sairaslista on ollut kauden aikana tupaten täynnä, ja varsinkin yhden nimen voi nostaa ylitse muiden.

Keskuspuolustajasuuruus Virgil van Dijkin lokakuinen loukkaantuminen on heijastunut negatiivisesti lähes jokaiseen Liverpoolin pelin osa-alueeseen. Kun mukaan ynnätään van Dijkin adjutanttien Joe Gomezin ja Joel Matipin loukkaantumiset, on päävalmentaja Jürgen Klopp joutunut peluuttamaan valtaosan kaudesta hyvin epäoptimaalista kokoonpanoa.

Van Dijkia pidetään yhtenä maailman parhaista keskuspuolustajista, eikä syyttä. Hollantilaistoppari loistaa Kloppin jalkapallon keskeisimmässä periaatteessa eli korkeassa prässipelissä ja on myös tärkeässä roolissa pelin avaamisessa.

Laitapuolustajista etenkin Trent Alexander-Arnoldin peli on kärsinyt, kun van Dijk ei ole ollut suojaamassa englantilaisen laitanousuista syntyvää tilaa.

Liverpoolin kauden keskeinen ongelma on ollut se, että tärkeät keskikenttämiehet Fabinho ja Jordan Henderson ovat joutuneet pelaamaan suuren osan kaudesta toppareina. Joukkueen pelinrakentelu ja hyökkäyspään tehot ovat kärsineet, kun kaksikko ei ole ollut käytettävissä omilla pelipaikoillaan.

Kaiken lisäksi myös Fabinho ja Henderson ovat kärsineet loukkaantumisista kauden aikana. Kapteeni Henderson palannee kentälle vasta loppukeväänä.

Liverpoolin romahduksessa tärkeiden pelaajien loukkaantumisille ja niiden vaikutukselle voi antaa suuren painoarvon. Osansa lienee myös koronavuoden tiukalla ottelutahdilla, pelaajien kuormituksella ja heidän pelitasonsa laskulla.

Synkkä alkuvuosi on herättänyt luonnollisesti kysymyksen siitä, pitäisikö Liverpoolin antaa Kloppille potkut. Hyvänä motivoijana tunnettu saksalaisvalmentaja on luottanut yhä samoihin taktiikoihin eikä ole ainakaan vielä pystynyt eheyttämään joukkueen kurssia liigassa.

Toisaalta saksalainen palautti Liverpooliin loiston aikaan Mestarien liigan ja Valioliigan mestaruuksilla.

– Omistajat haluavat, että selvitän tämän tilanteen, ja minä haluan tehdä sen pelaajien kanssa, Klopp vannoi Fulham-ottelun jälkeen.

Kloppin ja Liverpoolin kannalta oli tärkeää, että joukkue eteni puolivälieriin Mestarien liigassa. Keskiviikkoiltana Budapestissä pelatussa ottelussa nähtiin jo enemmän vanhaa tuttua Liverpoolia, kun englantilaiset marssivat RB Leipzigiä vastaan jatkoon yhteismaalein 4–0.

Joukkueen hyökkäyskolmikko Sadio Mane– Diogo Jota– Mohamed Salah löysi tehoja, vaikka tuhrattuja maalipaikkojakin syntyi liukuhihnalta.

Voitto tarjosi Kloppille kaivattuja vastauksia kokoonpanopalapeliin ja voi tuoda joukkueelle itseluottamusruiskeen. Fabinho pelasi ottelussa viimein keskikentällä, mikä selkeytti Liverpoolin peliä. Nathaniel Phillips ja Schalkesta hätävaraksi hankittu Ozan Kabak tekivät mallikkaat esitykset toppareina.

Liverpoolin jäljellä oleva otteluohjelma Valioliigassa on helpohko, sillä joukkue kohtaa kärkiseuroista enää Manchester Unitedin. Mestarien liigaan oikeuttava neljäs sija on kuitenkin epätodennäköinen saavutettava, sillä Chelsea on Liverpoolia jo seitsemän pistettä karussa.

Sen sijaan Liverpoolilla on edelleen mahdollisuus voittaa Mestarien liiga. Seura on äitynyt historiassaan ennenkin ilmiömäisiin temppuihin Euroopan kentillä – viimeksi toissa kaudella, kun se nousi Barcelonaa vastaan 0–3-tappioasemasta välierävoittoon.

– Ainoa syy pelata tätä kisaa on se, että sen haluaa voittaa. En ole hölmö. Tiedämme, ettei tämä kausi näytä siltä, että voitamme Mestarien liigan, mutta se ei tarkoita sitä, ettemme halua päästä niin pitkälle kuin on mahdollista, Klopp sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan Leipzig-ottelun jälkeen.