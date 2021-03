Satakunnan paikallisvaltikka edelleen vahvasti Lukon käsissä – "Meiltä hyvä ja ehjä 60 minuutin suoritus"

Liigan paras joukkue Rauman Lukko on ollut ylivoimainen myös kauden paikallispeleissä Porin Ässiä vastaan. Perjantaina ottelu Porissa päättyi 1–3.

Kauden kolme paikallisvääntöä ovat nyt päättyneet Liigan ykkösjoukkueena kirmaavien raumalaisten eduksi lukemin 18–3. Pisteet ovat 9–0, joten epäselvyyttä paremmasta ei ole.

Lukko sai pelissä enemmän maalipaikkoja ja ansaitsi voittonsa. Ässilläkin oli toki mahdollisuutensa, mutta kovavireinen raumalaisryhmä ei nykyisellä tasollaan taivu helposti.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Jäällä oli tunnetta ja säpinää. Siellä oli mielestäni selvästi enemmän tunnetta kuin normaalissa liigapelissä. Meiltä hyvä ja ehjä 60 minuutin suoritus, Lukon voittomaalin tehnyt Aleksi Saarela pohti.

Ässien tilanne on nyt erittäin tukala. Joukkue on hävinnyt jo peräti yhdeksän ottelua peräkkäin ja pudotuspeliviivaan on matkaa viisi pistettä. Paljon pitää muuttua loppukaudella, että Ässät pudotuspeleihin pääsee.