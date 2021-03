HIFK:n Borgströmin supermaali vedenjakaja KooKoota vastaan – "Jouduttiin tosi tiukoille"

HIFK:n voittokulku jääkiekon Liigassa jatkui, kun se löi KooKoon 4–1. Helsinkiläisisännät lihottivat pistetiliään nyt jo 11. peräkkäisessä pelissä.

Kouvolalaisten kuuden perättäisen maalin tappion syöksykierteen oikaisu epäonnistui, sillä HIFK aloitti niin innokkaasti, tehokkaastikin.

KooKoon HPK:sta vuokraama maalivahti Joona Voutilainen joutui lujille alusta. HIFK:n kapteeni Jere Sallinen iski 1–0-maalin vain neljä sekuntia ennen Aleksi Ainalin kaksiminuuttisen päättymistä.

Ainali pystyi kuittaamaan jäähynsä, sillä hän tasoitti 1–1:een hyödyntämällä puolustaja Rony Ahosen horjahduksen.

KooKoon keskushyökkääjä Ainali päätyi vielä kerran parrasvaloihin, kun HIFK:n Henrik Borgström sooloili 3–1. Borgström taiteili jalkojensa välistä vippausvedon, joka lähietäisyydeltä yllätti Voutilaisen ja myös perässä roikkuneen Ainalin.

– Toisen erän alkuun hienot maalit meiltä. "Nikin" (Borgström) maalin jälkeen jäi kiekot omalle alueelle, jouduttiin puolustamaan pitkiä pätkiä, HIFK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen kertoi.

Lopussa kamppailu kävi tasaisena, mutta KooKoon kiri ei kantanut edes maalin tappioon, joka olisi ollut sille kuluvalla kaudella jo 13:s.

– Kun vastustaja on tuossa tilassa ja sen peli on ihan ok – balanssissa, niin se on tosi vaarallinen. Jouduttiin tosi tiukoille, HIFK:n Pikkarainen kuvasi.