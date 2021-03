Lascelles pelasti Newcastlelle viime hetken tasoituksen

Jalkapallon Englannin Valioliigassa Jamaal Lascellesin viime hetken maali pelasti tärkeän tasapelin uhkaavan lähellä putoamisrajaa sinnittelevälle Newcastlelle.

Lascellesin 1–1-maali syntyi perjantai-illan ottelussa Aston Villaa vastaan lisäajan neljännellä minuutilla. Vain hetkeä aiemmin, pelin 86. minuutilla, Aston Villalle oli kirjattu voittomaalilta näyttävä osuma, kun pallo kimposi Newcastlen maaliin joukkueen omasta puolustajasta Ciaran Clarkista.

Newcastle on jäänyt ilman voittoa viidessä viimeisimmässä valioliigaottelussaan. Se on sarjataulukossa 28 pisteellään vain kaksi pistettä edellä putoamisrajaa parhaillaan määrittävää Fulhamia. Fulhamin tavoin 26 pisteessä on myös Brighton, mutta se on pelannut yhden ottelun Fulhamia ja Newcastlea vähemmän.

