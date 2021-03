TPS kasvatti voittoputken kuuteen otteluun, Ilves kaatui 3–2

TPS kukisti lauantaina Ilveksen 3–2 jääkiekkoliigassa Tampereella Hakametsän hallissa ja kavensi eron kärkijoukkue Lukkoon 13 pisteeseen. Voitto oli Raimo Helmisen valmentamalle TPS:lle jo kuudes peräkkäin.

TPS tappoi alussa kolme alivoimaa. Erän lopulla Ruslan Ishakov vei vieraat johtoon Ville Lajusen syötöstä.

– Otteluun lähtö ei todellakaan ollut sitä mitä haettiin, ja kokonaisuutena ottelu oli meiltä heikko. Juostiin perässä, pelattiin hölmösti, mutta voitettiin, ja se on tärkeintä, Lajunen sanoi.

Kokenut Lajunen on 24 tehopisteellä joukkueensa selvästi tehokkain puolustaja. Voittomaalin tehnyt Josh Kestner taistelee pistepörssin voitosta.

Venäläinen Ishakov kokosi tehot 1+2, myös maanmies Andrei Karejev oli erinomainen maalilla.

Helminen on saanut eri maista tulevat pelaajat pelaamaan hyvää jääkiekkoa. TPS:n "muukalaislegioona" on odotuksia korkeammalla.

– Koutsi on saanut kaikki puhaltamaan yhteen hiileen, Lajunen korosti.

TPS on pelannut nyt 15 vierasottelua ilman yleisöä ja voittanut niistä kymmenen. Vain kaksi kertaa se on jäänyt pisteittä. Vierasotteluiden pisteputki on jo seitsemän ottelua.

– Kyllä kaikki haluaisivat yleisön paikalle, mutta näin mennään nyt, Lajunen sanoi.