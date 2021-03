Ruusuvuori kuittasi tappionsa Troickille ja eteni pääsarjaan Dubaissa

Tennispelaaja Emil Ruusuvuori selvitti tiensä miesten ATP500-turnauksen pääsarjaan Dubaissa. Ruusuvuori kukisti karsinnan toisella kierroksella serbialaiskonkari Viktor Troickin kevyesti 6–2, 6–2.

Troicki on suomalaiselle erittäin tuttu vastus viime ajoilta, sillä kaksikko kohtasi jo neljännen kerran reilun neljän kuukauden sisällä.

Ruusuvuori, 21, siirtyi keskinäisissä otteluissa nyt 3–1-johtoon. Troicki oli suomalaisnuorukaista parempi maaliskuun alussa Nur-Sultanin haastajakisassa, Ruusuvuori otti voitot helmikuussa Melbournessa ja viime lokakuussa Nur-Sultanissa.

Lauantaina Ruusuvuori voitti karsinnan avauskierroksella Bulgarian Dimitar Kuzmanovin kolmessa erässä.

Dubain turnaus on arvovaltainen, sillä palkintorahaa on tarjolla noin 1,9 miljoonaa dollaria. Turnauksen ykkössijoitettu on Itävallan Dominic Thiem.

Ruusuvuoren avauskierroksen vastustaja selviää myöhemmin.