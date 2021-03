Brighton hyppäsi pois putoajan paikalta, Sheffield Unitedin tulisi kääntää kurssi välittömästi

Brighton katkaisi kolmen ottelun tappioputkensa ja viiteen otteluun venyneen voitottoman putkensa jalkapallon Englannin Valioliigassa, kun se otti sunnuntaina Leandro Trossardin maalilla 2–1-vierasvoiton Southamptonista. Voitolla Brighton nousi pois putoajan paikalta.

Toppari Lewis Dunk puski Brightonin 16. minuutilla voimalla johtoon kulmapotkusta. Johtoasema ei kestänyt kauaa, kun 11 minuuttia myöhemmin Che Adams viimeisteli kauden seitsemännen maalinsa lähietäisyydeltä.

Voittomaalin laukoneen Trossardin hetki koitti toisella jaksolla vajaan tunnin kohdalla, kun rangaistusalueen tuntumaan vapaaksi hiipinyt belgialainen sai pallon jalkaansa yksi vastaan yksi -tilanteeseen Southamptonin maalivahti Fraser Forsteria vastaan. Trossard ei erehtynyt, vaan viimeisteli tilanteesta kovaa ja varmasti.

– On aina hienoa tehdä maali ja erityisesti tällaisessa ottelussa, kun tarvitsemme kolme pistettä. Tämä on vapauttava voitto, jonka päälle on hyvä rakentaa. Mielestäni saimme sen, mitä ansaitsimme, Trossard pohti BBC:lle.

Brighton on sarjassa 16:ntena. Neljä viidestä edellisestä ottelustaan hävinnyt Southampton on vajonnut jo sijalle 14.

Leicester hoiti homman

Sunnuntain toisessa Valioliigan taistossa sarjakakkoseksi noussut Leicester ei antanut sarjajumbo Sheffield Unitedin yllättää. Kelechi Iheanacho osui kolmannessa peräkkäisessä ottelussaan. Nigerialainen viimeisteli Leicesterin 5–0-voitossa hattutempun.

Sheffield Unitedin mahdollisuudet säilyä Valioliigassa käyvät kierros kierrokselta ohuemmiksi. Sunnuntain jälkeen eroa säilymiseen riittävään sijaan on 14 pistettä. Toistaiseksi Sheffield United on onnistunut keräämään 14 pistettä koko kaudelta.

Valioliigassa pelataan sunnuntaina vielä ottelut Arsenal–Tottenham ja Manchester United–West Ham.