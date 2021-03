Liigan HIFK:ssa koronavirustartunta – myös lauantainen vastustaja SaiPa karanteeniin

Jääkiekkoliigan Helsingin IFK:n joukkueen jäsenellä on todettu sunnuntaina koronavirustartunta, seura kertoi maanantaina.

HIFK:n joukkue taustahenkilöineen on asetettu 14 vuorokauden karanteeniin. Joukkueen toiminta keskeytetään karanteenin ajaksi.

HIFK:n lauantaina kohdannut SaiPa on myös asetettu karanteeniin, ja joukkueen toiminta on keskeytetty. Perjantaina HIFK:ta vastaan pelannut KooKoo puolestaan on asettunut omaehtoiseen karanteeniin ja odottaa lisätietoja tartuntatautiviranomaisilta.

HIFK:lla ja SaiPalla oli ohjelmassa seitsemän peliä kummallakin tämän ja ensi viikon aikana, samoin myös KooKoolla. Runkosarjan päätöspäivä on 13. huhtikuuta. Liiga kertoi tiedottavansa karanteenien aiheuttamista muutoksista runkosarjan ohjelmaan myöhemmin.

– Meillä on askelmerkit, joiden mukaan edetään. Matka jatkuu kohti Kanada-maljaa, mutta totta kai terveys otetaan huomioon, sen kanssa ei leikitä, Liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä sanoi.

– Jos kaikkia otteluita ei pystytä pelaamaan, niin pistekeskiarvolla mennään, Järvelä muistutti vielä ennen kautta tehdystä linjauksesta.