Aitiopaikalla-podcastissa ruoditaan Pokalin Tomi Pyylammen kanssa, miten korona-aika on vaikuttanut liikuntaan – ”Ongelmat liikkumattomuudesta ovat isot”

Aiheesta ovat keskustelemassa Pohjois-Karjalan Liikunnan vs. aluejohtaja ja aikuisliikunnan kehittäjä Tomi Pyylampi sekä Karjalaisen toimittajat Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen.

Ohjelmassa käydään läpi ikääntyneiden liikuntaongelmia korona-aikana ja esitetään toive siitä, että ihmisiä kannustettaisiin paremmin ulos liikkumaan.

Pohdinnassa ovat myös muun muassa koronan tuomat muutokset eri urheilulajien suosioihin ja vaikutukset huippu- ja kilpaurheiluun. Vakio-osuutena ohjelman lopussa käsitellään miinukset ja plussat urheilumaailmasta.

Ohjelmassa mukana:

0-4 min: koronan vaikutukset ja huolenaiheet: ”korvaavia keinoja on pitänyt löytää” ”ikääntyneillä voi olla pelkoja ja heiltä on kadonnut sosiaalisia kontakteja” ”ryhmäpaineen vaikutus liikkumiseen on kadonnut”

4-6.40 min: rajoitukset ja suositukset ”on puhuttu ulkonaliikkumiskielloista, mutta pitäisikö olla ennemmin ulkonaliikkumispakko” ”toive liikkumisesta jää paljon liikuntajärjestöjen kontolle” ”jos patistellaan olemaan sohvalla, niin sitä ihmiset sitten myös toteuttavat ja ongelmat siitä ovat isot” ”etätyöaika on vähentänyt ihmisten liikettä”

6.40-10.30 ikääntyneiden liikuntaongelmat ”mitä vanhempi on, niin sitä vaikeampi niitä lihaksia on saada takaisin, ja joillekin liikkumattomuus voi olla jopa lamauttavaa”

10.30-12.30 tasapainoilu koronatartuntojen määrät ja liikkumattomuuden vaarat, ja miten tästä kansa saadaan liikkumaan ”liikkumattomuus näkyy väkisin jossakin, se on näkynyt myös normaalina aikana”

12.30-14.40 koronan takia liikuntalajeissa tapahtuvat muutokset ”kestävyysliikunta on kasvanut ja pelit ovat jääneet pois” ”Salibandyliitto kyseli lisenssipelaajilta, ja 13-18-vuotiaista nuorista 74 prosenttia ilmoitti, että eivät aio tulla enää takaisin” ”jos liikuntakipinä ei syty, niin nyt on helppo paikka lopettaa”

14.40-16.40 onko korona-ajassa mitään hyvää? ”etätyössä ja etänä tehtävässä liikunnassa on otettu iso hyppäys – siellä kotona saatetaan tosin juuttua entistä syvemmin vain töihin”

16.40-19.00 koronan vaikutukset kilpa- ja huippu-urheilussa ”seuratoiminnassa tilanne vaikea, etenkin jos on ollut taloushaasteita jo aiemmin” ”yksilölajeissa voi olla ihan hyväkin, kun ei ole ulkomaanleirityksiä, on ollut aikaa urheilu-uraan ja riittävästi lepoa, heille on muodostunut sopiva kupla”

19.00-21.30 Vakio-osuudet: urheiluviikon miinukset: ”Suomen ampumahiihdon heikko tilanne ja myös tiedotuksessa on ongelmia” ”jos miettii nykyisiä kärkiurheilijoita, niin eivät ole varmasti tyytyväisiä kauteensa”

21.30- Urheiluviikon plussat: ”Urho Vaakanainen on murtautunut NHL:ssä Bostonin vakiokokoonpanoon” ”Jesse Paukku teki sarjajohtaja Lukkoa vastaan kaksi maalia – ja Lukko hakee viimein täydennystä vuoden 1963 mestaruudelle”

Aiemmat Aitiopaikalla-podcastit on kuunneltavissa osoitteessa karjalainen.fi/podcast.