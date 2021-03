Zlatan Ibrahimovic mukana Ruotsin MM-karsintajoukkueessa: "Jumalan paluu"

Ruotsin jalkapallomaajoukkue saa nimekkään ja tehokkaan (62 maalia 116 maaottelussa) miehen ryhmäänsä, joka aloittaa MM-karsinnat ensi viikolla. Zlatan Ibrahimovic on hämmästyttänyt aina, ja uusin vivahde värikylläisellä uralla on paluu sinikeltaisiin.

Ibrahimovic pelasi viimeksi maajoukkueessa EM-lopputurnauksessa 2016 ja sen alkulohkopelit päättäneessä ottelussa Belgiaa vastaan. Vuosien mittaan maalitykkiä on arvailtu ja monesti myös haikailtu takaisin, mutta turhaan. Nyt paluu kuitenkin on totta, vastoin useimpia odotuksia.

– Jumalan paluu, Ibrahimovic kirjoitti Twitter-tilillään.

Ibrahimovic ei ole pelannut helmikuun lopun jälkeen nivusvamman takia, mutta jos hän pelaa ensi torstaina kotiottelussa Georgiaa vastaan, hänestä tulee Ruotsin vanhin maajoukkuepelaaja 39 vuoden, viiden kuukauden ja 23 päivän ikäisenä.

– Hän on ennen kaikkea erittäin hyvä jalkapalloilija, paras mitä meillä Ruotsissa on ollut. On totta kai erityisen hauskaa, että hän haluaa palata. Kaiken sen lisäksi mitä hän kentällä antaa, hän tuo käsittämättömästi kokemusta ja se auttaa myös joukkueen muita pelaajia, Ruotsin maajoukkuevalmentaja Janne Andersson sanoi.

Georgia-kohtaamisen jälkeen Ruotsi pelaa vieraissa Kosovoa vastaan ensi viikon sunnuntaina ja kohtaa karsinnan avauspelien jälkeen vielä Viron maaottelussa.