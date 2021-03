Pesäpallolupaus Konsta Kurikka haluaa mitata potentiaalinsa baseballissa – "Olisi hienoa saada Suomesta ensimmäinen pelaaja Amerikan maille"

Konsta Kurikka, 20, juhli viime syksynä miesten Superpesiksen mestaruutta Sotkamon Jymyssä, mutta tulevan kauden jälkeen Sapsojärvien rannalla ei välttämättä päästä enää nauttimaan pesäpallolupauksen suorituksista. Juvalta kotoisin oleva Kurikka aikoo lähivuosina tavoitella pelaajauraa baseballissa – ja miksi ei tavoittelisi.

Baseball-velvoitteiden takia Espoon Leppävaaraan saapunut Kurikka latoo palloa harjoituspatjaan parhaimmillaan yli 90 mailia tunnissa. Lukema ei kalpene maailman ykkösliigan eli Pohjois-Amerikan MLB:n syöttäjille juuri lainkaan.

– Fastballia (baseballin tavallisin ja nopein syöttötyyppi) on tullut eniten treenattua. Kierteitäkin on vähän harjoiteltu, mutta pääpaino on fastballissa, Suomen baseball-maajoukkueen peliasuun sonnustautunut Kurikka kertoo.

– Ainakin tämä kausi pelataan vielä pesistä. Syksyllä sitten katsotaan, jos lähdetään baseballia pelaamaan.

Suomen Baseball- ja Softball-liiton puheenjohtaja Jukka Ropponen kertoo, että Kurikan syöttötyöskentely on herättänyt jo kiinnostusta Japanissa, jossa baseball on äärimmäisen suosittua. Nagoyalainen, maan pääsarjassa pelaava Chunichi Dragons olisi ollut valmis ottamaan Kurikan testiin, mutta koronapandemia esti reissun.

Kurikka ei varmasti ole ainoa suomalaispelaaja, jonka pesäpallokyvyt voisivat kiinnostaa maailman baseball-ammattilaisseuroja.

– Meiltä löytyy erityisesti heittäjiä. Yli 90 mailin heittäjiä löytyy helposti yli kymmenkunta. Heittäminen on meidän ihmisille aika luontaista, lyöminen on se haastavampi puoli, yritysmaailmassa ja menestyneenä jääkiekkovalmentajana uraa tehnyt Ropponen uskoo.

Koville heittäjille on lajissa kysyntää. MLB-joukkueissa syöttäjiä on noin 20 eli puolet kokoonpanosta.

– Jos baseballia pääsisi maailmalle pelaamaan, kyllä mielelläni lähtisin. Olisi hienoa saada Suomesta ensimmäinen pelaaja Amerikan maille. Se on päätavoite, että pääsisin sinne jossain vaiheessa pelaamaan, Kurikka kertoo itsevarmasti.

Pesäpalloliitto kertoi tiistaina ryhtyvänsä ajamaan yhteistä strategiaa pesäpallon, baseballin ja softballin kanssa, ja Kurikka on yksi hankkeen keulakuvista.

Baseball ja softball pyritään jatkossa tuomaan osaksi pesäpalloseurojen toimintaa, tavoitteena harrastajien ja lisenssipelaajien määrän kasvu. Seinäjoen JymyJussit ilmoitti ensimmäisenä pääsarjaseurana kokoavansa miesten baseball-joukkueen jo tulevaksi kaudeksi.

Lisäksi lajeissa ryhdytään satsaamaan entistä vahvemmin maajoukkueisiin. Miesten baseball-maajoukkueen pelaajarinkiin on jo otettu Superpesis-taustaisia pelaajia, etunenässä Kurikka ja jo 2000-luvun alussa Suomen baseball-maajoukkueessa esiintynyt pesäpallolegenda Toni Kohonen.

Superpesis-pelaajat osallistuvat maajoukkueen toimintaan, mikäli pesäpallokiireet sen sallivat. Maajoukkueen on tarkoitus pelata EM-karsintaturnaus Slovakian Bratislavassa kesä-heinäkuun vaihteessa.

Ropponen uskoo, että Suomessa tuntemattomammat lajit ovat nyt nousukiidon kynnyksellä.

– Meillä on etsikkoaika fasiliteettien, pelaajien, pesäpalloyhteistyön ja taustavoimien kanssa, Ropponen sanoo.

Baseballissa on jo saatu esimerkiksi kansainväliset mitat täyttävä stadion Helsingin Myllypuroon.

Naisten puolella liitto tavoittelee menestystä softballin puolella. Lajin merkittävimmät erot baseballiin ovat suurempi peliväline sekä alakautta heitettävä syöttö.

Suomella ei ole tällä hetkellä omaa softball-joukkuetta, mutta lähivuosien tavoitteet ovat kovat. Päätavoitteena on paikka Los Angelesin 2028 olympialaisiin, ja jo muutaman vuoden päästä Suomi pyrkii olemaan Euroopan huipulla.

Baseball ja softball palaavat 13 vuoden tauon jälkeen olympialajeiksi Tokion kesäolympialaissa.

– Projekti on suunnitteluvaiheessa. Olemme käyneet palaverit Olympiakomitean kanssa, ja he ovat mukana suunnittelussa. Tämän jälkeen alkaa keskustelut seurojen kanssa, jolloin katsotaan, ketkä ovat kiinnostuneita ja ketkä lähtevät mukaan.

– Naisten Superissa meidän urheilijat ovat niin kovatasoisia, että he ovat jo nyt Euroopan huippujen tasolla ellei kovempia. Ainoat haasteet ovat syöttämisen oppiminen ja pienellä marginaalilla erilainen lyöminen. Ne ovat kuitenkin täysin hanskattavissa olevia asioita, Ropponen paaluttaa.