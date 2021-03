Karanteeniin joutuneen HIFK:n kapteeni Sallinen: "Pelit keskeytyivät vähäksi aikaa, mutta terveys on tärkeintä"

Jääkiekkoliigan HIFK:ssa todettiin sunnuntaina koronavirustartunta, ja se vei HIFK:n kahden viikon karanteeniin. Seuran kotisivuilla haastateltu HIFK-kapteenikertoo, että vaikka karanteeni totta kai harmittaa, on "terveys tärkeintä".

– Kyllähän se harmitti, mutta tämä on asia, johon on pitänyt tavallaan olla koko ajan valmiina. Ei sille voi mitään, nyt vaan pidetään huolta siitä, että kaikki jätkät ovat terveinä, kun päästään taas kokoontumaan. Pelit keskeytyivät vähäksi aikaa, mutta terveys on tärkeintä, Sallinen sanoo.

– Tämä koko kausi on ollut sellainen, että alusta asti me kaikki olemme asennoituneet niin, että mitä vain voi tapahtua ja äkillisiin muutoksiin pitää sopeutua nopeasti. Kausi on vaatinut kaikilta sopeutumiskykyä. Ei vain joukkueelta ja seuran henkilökunnalta, mutta myös HIFK:n kannattajilta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

HIFK:n joukkue ja taustahenkilöt testataan jälleen loppuviikon aikana, ja siihen asti pelaajat eivät harjoittele omatoimisesti. Karanteenin aikana voi sitten toki urheilla ulkona, kunhan turvavälit ovat kohdillaan. Miten sitten löytää jälleen juonta, kun karanteenin jälkeen palataan peleihin?

– Tietysti siinä on haasteensa. Karanteenin aikana saadaan kuitenkin treenata ulkona omissa oloissamme. Tietysti tämä on myös tilaisuus huilata, sillä pelitahti oli vuodenvaihteesta lähtien kova, kun pelasimme 26 matsia reiluun kahteen kuukauteen.

– Nyt tuli pakollinen tauko ja täytyy hetki ottaa iisisti, mutta sen jälkeen täältä tullaan taas – ja lujaa.